Presentaron el plan para que el Estado adquiera acciones de IMPSA

El ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, indicó a ambas Cámaras que la intención de esta propuesta es participar junto a la Nación como accionistas de Impsa.

El proyecto del Poder Ejecutivo establece una autorización a suscribir e integrar hasta 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA SA, autorización que queda condicionada a la efectiva participación del Estado Nacional en la suscripción e integración del paquete mayoritario de las nuevas acciones Clase C de la empresa.

Asimismo, se autoriza al Ejecutivo a transferir las acciones que suscriba a la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (EMESA), y dispone que para financiar tal participación accionaria, podrá disponer de mayor recaudación debidamente fundada, reestructuración de partidas existentes y/o remanentes de ejercicios anteriores que efectivamente se produzcan, y todo otro ajuste que resulte necesario para integrar dichas acciones.

Esto ocurre en momentos en que IMPSA quiere capitalizar la compañía, pero de ninguna manera se asemeja a una estatización, y esa capitalización permitiría afrontar el concurso de acreedores y continuar con los proyectos productivos que tiene actualmente en diferentes partes del mundo.

Sobre la presentación, CNN Radio Mendoza dialogó con el diputado Jorge López, de Cambia Mendoza y presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara, quien indicó: “La semana pasada el proyecto ingresó a la Cámara, y teníamos dos actividades esta semana. Una fue la presencia del ministro Vaquié, explicando los fundamentos, como se hace siempre, y mañana (por hoy) tendremos una reunión específica de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, donde vamos a trabajar, específicamente en un despacho”.

“En general, la opinión fue buena, de acuerdo a los diferentes legisladores, por un motivo fundamental, porque hablamos de la empresa insignia de Mendoza y una de las más importantes de la Argentina”, agregó el diputado. Para dar una idea, la empresa ha desarrollado en los últimos 20 años más de 180 proyectos en todo el mundo, y hoy pasa por un momento delicado, pero operó en más de 40 países del globo. Tenía más de 2.000 empleados y estaba vinculada a más de 500 pymes locales, lo que da una idea de la magnitud.

Hoy hay 720 empleados y 100 pymes proveedoras de productos y servicios, pero la voluntad es acompañar desde la provincia al Gobierno nacional, que tiene un programa específico para ello.

Sobre los fondos a colocar, López explicó: “Las acciones de la provincia se le cederán a EMESA, la empresa de energía provincial, y la participación de Mendoza –estamos hablando de 5 millones de dólares– al no tener recursos, se buscó la forma de obtener facilidades. Se deberá en principio integrar el 25%, eso se realizará con ATN del Gobierno nacional, y el resto en cuotas que serán 18 o 24, pero es la forma de dar herramientas para que estos proyectos de IMPSA se puedan materializar”.

Un dato relevante es que se asegura que la empresa seguirá estando radicada en Mendoza.