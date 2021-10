Presentan dos obras de urbanización históricas en el ex Bajo Luján

En el marco del programa "Conociendo Luján" el intendente Sebastián Bragagnolo encabezó el recorrido de presentación de las obras que están llegando al fin de su ejecución en la zona anteriormente denominada "Bajo Luján" en el departamento de Luján de Cuyo. Los trabajos, que serán inaugurados oficialmente los días 16 y 19 de octubre, se realizaron en un área de 80 hectáreas y fueron presentados este viernes a más de 3 mil vecinos que recorrieron la zona en traffic y bicicleta.

Por un lado, se inaugurará la refacción integral del nuevo Parque Ferri, que comprende 51.000 metros cuadrados de superficie y contará con juegos de red, aparatos aeróbicos y adaptados, canchas de fútbol tenis, ciclovías, estacionamiento y senderos peatonales, iluminado íntegramente con luminarias a tecnología LED. El corte de cinta de de este espacio está previsto para mañana a partir de las 19 en la intersección de Azcuénaga y Chiclana.

La otra obra enmarcada en el Plan de Transformación del Espacio Público de Luján de Cuyo y a inaugurar el próximo martes será la Plaza de los Niños en el Parque Ribera que, con 17.000 metros cuadrados, será la más grande de la provincia. Según aseguró Bragagnolo, contará con sistema deriego tecnificado y "los mejores juegos que hay a nivel Argentina". La finalización de la plaza marca el cumplimiento de la primera etapa del proyecto de infraestructura de Luján.

En diálogo con El Ciudadano durante el recorrido por el municipio, el intendente definió al trabajo realizado como "la recuperacion del espacio publico mas grande de la historia del departamento".

"Los lujaninos, que no teníamos espacio publico para disfrutar en familia, hoy no solo con la relocalización del ex Bajo, dándole calidad y dignidad a las familias que vivian, sino permitiéndonos disfrutar de la vera del rio nuevamente, son 80 hectareas en esta primera etapa" explicó, a la vez que invitó a visitar las nuevas instalaciones.

"Incluye la plaza para niños mas grande de la provincia; yo aprovecho a invitar a todos los mendocinos a que vengan, porque esto tiene que ver con el desarrollo turístico del departamento" continuó el titular del municipio, quien detalló que las obras se han unido con las ciclovías que llegan a cada distrito del departamento.

Consultado sobre la inversión de las obras de infraestructura, Bragagnolo indicó que "el 100% es municipal sin endeudamiento", y que la concreción del proyecto "ha tenido que ver con la gestión, con ideársela en pandemia"

Así todo, recordó que aún falta mucho por hacer, ya que la finalización del Parque Ferri y la Plaza de Los Niños da por concluida la primera etapa del plan de urbanización que lleva adelante el municipio.