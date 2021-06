Presentan amparo judicial para que se promulgue la Ley de Oncopediatría

Es incomprensible que por estos tiempos se tenga que recurrir al Poder Judicial para que organismos de Gobierno o el mismo Poder Ejecutivo cumplan con una ley emanada desde el Poder Legislativo. Sobre todo, si se trata de un instrumento jurídico que ampara y vela por los derechos que un niño que padece cáncer.

Si bien, en el caso de Mendoza toda la atención de una niña o niño con patología oncológica está garantiza en el máximo efector de la salud pediátrica, como es el Hospital Humberto Notti, sus padres o tutores que no cuentan con ningún recurso económico o de obra social están totalmente desamparados.

Ni decir, si esa criatura debe seguir con tratamiento en su hogar, donde las condiciones habitacionales de esa familia son totalmente inaceptables, sucumbidas por la pobreza e indigencia en los que sobreviven. Lugar que solo adelantaría el empeoramiento del complejo cuadro clínico de niños.

Por todo lo expresado, Mendoza se consagró hacen seis meses atrás ante los ojos de todo el país en la primera provincia en contar con una ley integral que atiende a menores con cuadros oncológicos y familiares directos, algo que reforzaba el programa provincial de cuidado integral de niñas, niños y adolescentes con cáncer para mejorar la calidad de vida de pacientes y su entorno familiar.

El Estado reconocía, por primera vez, que humildes familias sin recursos y con sus hijos padeciendo cáncer, debían ser asistidas con una vivienda digna y todos los recursos necesarios para enfrentar en difícil momento.

En diciembre del 2020, todos salieron a destacar la Ley de Oncopediatría y lo que ella implica para asistir a esas familias que pasan por un duro momento con la salud de sus hijos y que no cuentan con los medios económicos y habitacionales para contenerlos fuera del hospital.

Sin embargo, a seis meses de la sanción de la ley, de autoría de la diputada Cristina Pérez (FDT) y el senador Marcelo Rubio (FCM), no se ha reglamentado para su implementación.

La ley no existe si no se reglamenta

Para que la ley entre en vigencia con los pasos previstos para su implementación se ha tenido que recurrir a la Justicia, lo hizo el diputado Mario Vadillo (Ciudadanos por Mendoza). Con él habló El Ciudadano y esto dijo el legislador: “Desde nuestro bloque (CM) presentamos un amparo judicial para la reglamentación de la Ley de Oncopediatría, ya que lleva numerosos meses de haberse sancionado y el Poder Ejecutivo no la reglamenta”.

—¿Qué produce que esto no haya sucedido?

—Mire, esto es muy claro, su falta de reglamentación hace que básicamente la ley no exista, por eso el reclamo de muchas familias que sufrieron, lucharon y se sacrificaron para que esta ley diera luz a una realidad que los ha golpeado muy duro en su pobreza, como tener un hijo enfermo de cáncer.

—Es una difícil situación.

—No puede ser que sigamos esperando cuando hay niños que necesitan de esta ley. Si bien la misma no tiene nada que ver con los cuidados médicos o tratamiento, que de por sí ya tienen esos niños en el Hospital Notti, la misma refleja específicamente a sus padres. Para que ellos puedan tener igualdad de oportunidades como aquellos padres que tienen una empresa de medicina prepaga o una obra social.

—¿Cuáles son esos beneficios?

—Que puedan tener alojamiento, transporte, comida mientras cuiden a sus niños que están en estos largos tratamientos. También esta ley asegura de que se pueda acomodar la vivienda para que reúna las condiciones sanitarias necesarias cuando estos chicos entran en la casa. Ya que, no pueden enfermarse ni contagiarse de ninguna otra patología por su vulnerabilidad.

—Eso, ¿no lo está viendo el Estado?

—Parece que no, pero fíjese que esto es muy común en la Argentina, que el Poder Ejecutivo no cumpla con las reglamentaciones como una forma tácita de derogación de la ley, es decir, no cumplir con lo que manda el Poder Legislativo.

—Pero, eso tiene gravedad institucional.

—Sí, pero lo digo que por suerte vivimos en Mendoza, porque aquí tenemos un artículo en el Código de Procedimiento Civil específico que ordena esta reglamentación, por lo tanto, veremos muy pronto esta ley en vigencia, ya se le ha corrido traslado al Poder Ejecutivo y el mismo va a estar obligado a cumplir con otro poder del Estado como es el Poder Judicial.