Preocupación por la protección de los trabajadores de la salud

Los nucleamientos gremiales de profesionales y no profesionales de la salud han mostrado aspectos preocupantes de cómo desempeñan sus tareas los trabajadores del sector. Trabajo que a muchos de ellos le reportó contagio de COVID-19 y por contacto estrecho a sus familias.

Tanto para la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), como para la Asociación Mendocina de los Profesionales de la Salud (AMPROS) hay muchas responsabilidades del estado, como así de ciertos efectores privados. “Primero fue el déficit de insumos, luego el control sospechas y contagios para que no se multipliquen los casos. Posteriormente el problemático tema de la higiene de todos los sectores de centros y hospitales”, son los puntos resaltados.

Otro punto bien destacado en la observación de los gremios es el “abandono de los trabajadores contagiados de coronavirus”. Indican que “el área de salud mental debería colocarse al servicio de estos, para que sientan contención y apoyo psicológico para volver a continuar su importante tarea. Algo complejo para una persona que se contagió en el mismo lugar donde trabaja y debe volver, conviviendo con el virus”, destacaron

ATE sostiene que debería continuarse con el aislamiento social

Al referirse ante El Ciudadano, sobre la situación de los no profesionales de la salud, el secretario general de ATE, Roberto Macho, dijo, “debemos tener en cuenta a todos los trabajadores del sector de la salud, esto es, mantenimiento, administrativos, técnicos, fisioterapistas, médicos, instrumentistas y enfermeros. De todos ellos, la cantidad de personal infectado suma más de 135 compañeros y compañeras de todo ese sector”.

Roberto Macho, de ATE.

Para el dirigente gremial, el COVID-19: “Hoy, es un virus comunitario y se podría haber evitado el masivo contagio si se hubiese llegado en tiempo y en forma con los insumos. Y si bien, hoy por hoy no hay una escasez de insumos, el problema ahora es que no hay reemplazo de trabajadores. Porque un trabajador sospechoso o infectado tendría que haber sido aislado y eso no sucedió. Los trabajadores infectados transitaban todo el nosocomio o por otros”.

Cuando se refiere al crecimiento de los contagios, detalló: “Se tendría que haber evitado por parte de la población acentuando la cuarentena en sus casas. Fíjese que pasaron tres meses encerrados y ahora, cuando hay mayoría de contagiados, se aplica solamente un distanciamiento social. Algo totalmente ilógico, si se tiene en cuenta la multiplicación de los contagios. Nosotros, veníamos anunciando desde el mes pasado, cuando los contagios marchaban de 30 a 40, que se despegarían de 100 a 150 en toda la provincia de Mendoza".

"Esos números siguen creciendo por falta de medidas del gobierno, por eso, estamos seguros de que no debe aplicarse distanciamiento social, es el aislamiento social lo que hay que aplicar como herramienta efectiva para que esto se pueda parar. Al reducirse la cantidad de contagiados, la calidad, cantidad y eficiencia del sistema de salud no se resiente, al contrario, se brinda mejor atención a quienes, lamentablemente, se contagiaron. Además de preservar la salud de todo el personal de ese sector, que es lo que más nos angustia por estos días”.

Finalmente, destacó: “ATE Mendoza lleva una estadística de lo que ocurre en todo efector de la salud de toda la provincia. Apoyamos a los compañeros con los insumos necesarios que preserven su salud. Es la manera de acompañarlos en la tarea titánica que le ha tocado sostener con su fuente de trabajo. Aunque muchas veces la gente no responde con la responsabilidad de cuidarse, como lo sucedido con el banderazo. Hecho que notaremos en pocos días cuántos contagiados arrojó y allí nuevamente en riesgo el resto de la población y los trabajadores de la salud que estarán para curar, cuidar y salvar enfermos, como siempre, a pesar, que ellos, los trabajadores, sean los primeros en contagiarse”.

Ante tantos contagios, cuesta formar equipos para centros de salud

Cuando nuestro diario consultó sobre el número de profesionales de la salud contagiados, la secretaria adjunta del gremio que los representa, Claudia Iturbe, respondió, “desde AMPROS detectamos alrededor de 150 trabajadores contagiados de COVID-19. Algunos han sido asintomáticos otros, han estado internados y aislados. Mientras que otros, contagiados por contacto estrecho, tuvieron que aislarse”.

Claudia Iturbe, de AMPROS.

Al momento de destacar lo que reclama, la profesional, expuso, “para mantener un equipo sano, es que entre los enfermos y los que están rotando, notamos déficit en la atención. Todo un tema en algunos centros de salud donde la rotación de los trabajadores deja en evidencia la falta de profesionales de la salud. Otro aspecto que no preocupa es el déficit que hemos notado durante el aislamiento de los trabajadores sospechados o contagiados, es la falta de contención psicológica, atención o asistencia con el área de salud mental. Reitero, un gran déficit que tiene la salud pública en general”.

Sobre la realidad particular de los centros de salud, desde donde se reciben denuncias de la población, consideró: “Otras áreas críticas, es que tenemos muchos centros de salud que para poder cuidarlos y hacerlos rotar, nos encontramos con muchos de ellos muy afectados y muy disminuido en la atención porque no alcanzan para poder rotar y poder preservarlos de esta manera. Otro de los temas fundamentales para evitar el contagio y preservar a los trabajadores la salud, son los protocolos de limpieza".

"Después de lo que sucedió en el Lagomaggiore, nuestro gremio insiste que haya protocolos de limpieza en cada lugar de trabajo, con capacitación totalmente específica para esto. Mucho más ahora que se han sumado los hisopados en los centros de salud y donde también hay déficit de personal de limpieza en esos lugares que deben tener una limpieza estricta. En definitiva, un gran déficit en lugares claves de la salud donde se potencian las posibilidades de tener infecciones si no hay buena higiene," finalizó.