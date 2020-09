Preocupa la llegada de trabajadores golondrinas para la época de cosecha

Productores agrícolas y empresarios vinculados al sector alertan sobre un panorama incierto y preocupante, ante la falta de mano de obra para la época de cosecha en Mendoza.

Alberto Carletti, titular de la Federación Económica de Mendoza (FEM), aseguró en diálogo con radio Nihuil que si la provincia "no cuenta con esa ayuda de mano de obra que viene desde otras provincias, es prácticamente imposible pensar en levantar las cosechas en un año normal de actividades".

Alberto Carletti, de la FEM.

“El dato que manejamos, de acuerdo a las estadísticas de otros años, es que se van a necesitar aproximadamente entre 12 a 15 mil cosechadores, contando todo el período que abarca con el inicio de las primeras cosechas, que en Mendoza habitualmente es el ajo y la cereza, y termina con la uva y la nuez", agregó.

Habitualmente, entre fines de octubre y principios de noviembre, empiezan a llegar los cosechadores a la provincia, para arrancar entre noviembre y diciembre a trabajar, teniendo luego mayor actividad en los meses de enero, febrero y marzo.

Remarcó, a su vez, que hay dos problemas centrales a solucionar en una primera etapa: habilitar el traslado de personas entre jurisdicciones y que no se corten los beneficios sociales para los obreros.

"Los beneficios sociales que tienen, que sean beneficios que no se corten, que sean un beneficio adicional que tengan los obreros y que eso también ayude a la registración. Porque algo que manifestamos siempre, estos beneficios conspiran y hacen que muchas de las personas que tienen estos beneficios no se quieran registrar laboralmente, para no perder los beneficios y eso en la actualidad genera una complicación adicional", planteó.

Un tema no menor para Carletti, es que se trate esto con tiempo, para que las medidas preventivas por la pandemia, no interfiera en los tiempos de trabajo. "Tenemos que pensar que las personas que van a venir de Jujuy, Salta, Tucumán, van a tener que hacer sus hisopados en origen, que es algo que hay que coordinar y arreglar con las provincias de origen. La verdad que los problemas son bastantes complejos y se necesita resolverlo con mucha rapidez".

"Se está pensando en alguna herramienta que incentive a los habitantes de la provincia a realizar estas tareas, pero tenemos que tener en cuenta que hay tareas que tienen una capacitación y un acostumbramiento al trabajo. Cosechas, como el caso de la cereza, que son cosechas muy especializadas, las personas que lo hacen son las que lo hacen año a año y ya tienen una práctica y una capacitación en la tarea. Es difícil pensar que no solo es una cuestión de voluntad, sino también de conocimiento de las tareas", indicó sobre el final.