Precios, trámite y multas: las claves de la Revisión Técnica en Mendoza

Después de varias postergaciones, la Revisión Técnica es obligatoria en Mendoza. Aunque las multas por no haberla completado llegarían recién a partir del año próximo, el chequeo mecánico que realizan varios talleres en la provincia sirve para determinar si los vehículos cuentan con las garantías de seguridad necesarias para sus conductores, pasajeros y usuarios de la vía pública.

A diferencia de años anteriores, ahora la RTO se puede solicitar en cualquiera de los talleres habilitados sin importar la finalización de la patente para el orden de turnos.

En la verificación los operarios revisarán el estado general del vehículo, incluyendo el funcionamiento de las luces, el sistema de frenos, el de suspensión y la dirección, el chasis, llantas y neumáticos entre otros componentes importantes.Además, para cumplir con todas las condiciones de seguridad hay que contar con accesorios de emergencia como balizas, matafuegos, botiquín y chaleco refractante, entre otros.

El costo actual por la revisión varía para cada vehículo:

Moto menor a 300 cc: $905

Moto mayor a 300 cc: $1.650

Autos: $2.395

Camionetas: $2.660

Camiones: $3.300

Vidrios polarizados en la RTO

Según especificó a Los Andes el vicepresidente de la cámara de la RTO, Eduardo Toranzo, no es necesario sacar el polarizado, "siempre y cuando no tenga el tono 1 o tono 2, el tono oscuro, que es el que no permite ver siluetas dentro del vehículo". Por lo tanto, para pasar la verificación, los vehículos deberán tener vidrios de seguridad o transparentes con el nivel de tonalidad que corresponda.

Los dos polarizados permitidos para los ciudadaos son los de grado 50 (visibilidad positiva), que deja ver a las personas dentro del vehículo desde aproximadamente 6 metros, y de grado 20 a 35 (visibilidad intermedia), que permite apreciar sólo la silueta de los pasajeros.

El polarizado prohibido para los vehículos particulares es el de grado 5 (nivel negativo y ocultamiento total), que es el habilitado para vehículos diplomáticos, del Estado o los que transportan dinero o caudales.

Resultados de la RTO

Si bien los parámetros pueden variar de un taller a otro, los resultados posibles de la Revisión Técnica Obligatoria suelen ser los siguientes:

Apto: el vehículo no presenta desperfectos graves, por lo que el taller le otorgará un certificado de verificación, un informe técnico y la oblea que indica la fecha del próximo vencimiento.

Condicional: se han detectado uno o más efectos leves. El informe de inspección detallará las fallas y el propietario del vehículo tendrá 60 días para resolverlo y volver al taller para una segunda verificación sin cargo adicional.

Rechazado: se le ha detectado uno o más defectos graves (DG). Esos defectos se detallan en el informe de inspección, el vehículo no está en condiciones de circular, por lo tanto debe solucionar el inconveniente y la re verificación será sin cargo dentro de los 60 días.