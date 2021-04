Portezuelo del Viento: Mendoza recibió el séptimo pago de Nación

Mendoza recibió este jueves el séptimo pago de Nación destinado a la construcción de la presa hidroeléctrica Portezuelo del Viento.

La transferencia por parte del Gobierno nacional alcanzó los U$S 64.088.534 y acumula así U$S 215.361.862 de un total de U$S 1.023.362.922 que le corresponde legítimamente recibir a la provincia, en pagos trimestrales, hasta octubre de 2024.

De acuerdo al convenio firmado entre Nación y Provincia a mediados de 2019, estos fondos poseen una cláusula que les otorga seguridad jurídica, es decir que quedarán depositados en un fideicomiso que sólo podrá utilizarse para la construcción de la presa hidroeléctrica.

El próximo desembolso está previsto para el 28 de julio y supera los U$S 46 millones.

Sobre el proyecto

A 20 kilómetros de la localidad de Las Loicas y a media hora de la ciudad cabecera del departamento del Sur, el embalse será cuatro veces mayor al de Potrerillos y tendrá capacidad para aportar al sistema eléctrico interconectado energía para 130 mil hogares más.

Planteada para cumplir con múltiples propósitos, permitirá proteger la cuenca media y superior del río Colorado de crecidas intempestivas, y aumentar la garantía de riego para agricultura y ganadería en el Sur de Mendoza.

Para tener una idea cercana de la dimensión de la obra, la presa medirá 5,2 veces la altura del Edificio Gómez del centro de la Ciudad de Mendoza.

Alrededor del dique se harán más obras relacionadas, como la relocalización del pueblo Las Loicas en la costa del lago, un nuevo tramo de la Ruta Nacional 145 y de la Ruta Provincial 226, la construcción de una sala de máquinas y el tendido eléctrico para conectar la presa con el sistema interconectado nacional.