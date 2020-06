Portezuelo del Viento es un problema que tiene que dirimirlo la política

La decisión política de volver a discutir temas ya resueltos de la represa a construirse en Malargüe, presionado sin duda por las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, genera frustración y enojo en toda Mendoza.

Dalmiro Barbeito, titular del clúster Portezuelo del Viento y dirigente de la UIM y ASINMET, explicó la situación en diálogo con CNN Radio Mendoza: “No nos esperábamos este contexto, porque estábamos en la preparación de las ofertas de las empresas integrantes del clúster, y preveíamos que la obra se iba a licitar el 3 de julio, así que estábamos todos trabajando para presentar nuestras mejores ofertas a los consorcios que están estudiando para ser consorcios principales”.

Confianza en la solución

De todos modos, estas nuevas instancias no hacen perder la confianza a los involucrados en la obra. “Tenemos este nuevo contexto que creemos que va a ser solucionado por las autoridades nacionales y provinciales de la mejor manera, creemos que la obra no corre peligro”, agregó el dirigente, señalando: “Ya tiene expediente licitatorio, el proceso se está dando con regularidad según la Ley 4426, de Obras Públicas provincial, el Gobierno nacional ha hecho el tercer desembolso de los pagos que está obligado a hacer por la sentencia judicial por no haber tenido Mendoza la promoción industrial que tuvieron San Luis y San Juan”.

La preparación de las empresas

Los interesados en participar de la megaobra siguen trabajando a toda máquina. Barbeito explica: “Estamos las más de 360 empresas del clúster, cotizando las obras para los consorcios que van a venir a competir”.

Y también agrega una descripción de la asombrosa magnitud del proyecto: “Para que nos podamos imaginar, porque este es un proyecto de unas dimensiones estrafalarias, es una obra que nunca se ha hecho en Mendoza por las características y por las dimensiones, se han hecho diques pero no como esta presa, que tiene cinco veces el tamaño de Potrerillos, y las obras complementarias son el corrimiento de una ruta nacional, una provincial, hay que erradicar toda la villa Las Loicas, entonces hay que hacer la construcción de las viviendas, se construye un hospital, escuelas, un salón municipal. El obrador, para que se imaginen, es de más de mil personas, es descomunal”.

La obra en sí tiene muchísimos rubros, desde la gente que provee viandas para mil quinientas o dos mil personas por día, más que un hotel, la limpieza, la atención médica, entonces la complejidad es tan grande durante cinco años, que cuando esta obra funciona se arman pequeñas ciudades. “En el clúster tenemos desde empresas de obra civil hasta las que hacen lavado de las sábanas de los trabajadores, provisión de equipos, máquinas, transporte, un HUB enorme para lo que esta obra requiere. Va a impactar en el desarrollo de la economía de Mendoza, por la cantidad de rubros que implica”, agregó Barbeito.

Uno de los debates de la semana tuvo que ver con la provisión de tubinas, teniendo en cuenta que la única fabricante nacional es mendocina. El dirigente aclara: “Las turbinas las van a proveer los consorcios principales. Hay uno, integrado por la empresa IMPSA, que es la única de la Argentina que puede fabricarlas, pero va a ir con un consorcio, yo no sé quién ganará la obra, porque va a participar más de un consorcio. Los otros van a participar con turbinas hechas en otro lado, probablemente China. Las turbinas son un insumo más, muy importante por la dimensión, el pliego establece que pueden ser provistas por IMPSA o cualquier otro oferente”.

Una de las cosas innovadoras que plantea el proyecto es una intensa participación local en diversos aspectos de la obra: “Ahora se está avanzando en lo que se establece como contratista y subcontratista nominado. Es una figura muy interesante que nunca se había utilizado en Mendoza. ¿Qué es lo que establece? Que los consorcios que compitan con la obra tienen contratos de componentes provistos por mendocinos, o argentinos, en unas polinómicas que dan mejores condiciones en el precio”.

Yendo puntualmente al problema presente, finalizó diciendo que “Hay una resolución donde el Estado nacional objeta una parte del estudio de impacto ambiental que se hizo en la época de preparación de los pliegos. Tiene que ver con el uso del caudal del río. Hasta que no se resuelva la obra, tendría dificultades”.