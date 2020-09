Por la crisis, los taxistas mendocinos pidieron aumento

La pandemia del coronavirus afectó a muchos rubros y los taxistas no quedaron exentos de esto. Es por eso que en Mendoza, desde Aprotam solicitaron un aumento del 63%.

El presidente de la Asociación Propietarios de Taxis y Remises, Pedro Guerra, expresó que "estamos pidiendo el 63%. Lamentablemente sabemos que hay un mal momento. Nuestro trabajo ha caído terriblemente un 60% el trabajo nuestro por el tema de la pandemia, de las actividades que están cerradas como la terminal, el aeropuerto."

Actualmente, la bajada de bandera está a $41,23 y si se produjera esta suba la misma se iría a 67%, aproximadamente. Ante esto, el titular de la asociación manifestó: "Se está estudiando una propuesta que recibimos y que llegaría cerca del 43%. Nosotros lo estamos analizando. Acá lo que hay que analizar es la situación actual."

"Siempre se le pega al bolsillo del consumidor, pero el tema es que lamentablemente la actividad no solo ha caído en la cantidad de viajes, sino también en los insumos. Hoy las unidades tienen muchos insumos importados y están afectados por el precio del dólar, entonces es imposible seguir con la actividad en la forma que estamos" agregó.

Por otro lado, se ha denunciado un aumento en los servicios ilegales en calles de Mendoza.

Por su parte, el secretario general de Aprotam, Héctor Canizzo, detalló: “Desde el vamos el bajo precio no existe, la ilegalidad, porque pagas un alto precio, justamente, por lo que estás tomando. Al margen de esto porque las tarifas de ellos no sé de donde las dibujan, pero siempre es más caro que el taxi. Si antes había mil vehículos truchos hoy hay 3 mil o 4 mil. Lo que pasa es que comprendemos que hay mucha gente que no le queda otra que hacer, pero para ello hay que tener en cuenta, yo para tener trabajo no me voy a poner una farmacia al lado de otra, sin tener algún tipo de habilitación” finalizó.

El próximo 26 de octubre se realizará la audiencia pública.