Polo TIC: San Carlos apunta a los jóvenes y la tecnología

Hace unos días San Carlos lanzó el Polo de Innovación y Tecnología con la participación de sectores educativos, productivos, industriales ONG, turísticos y gubernamentales para conformar el Consejo Académico de Planificación del Polo TIC.

Ese departamento se integrará al Polo TIC Valle de Uco, que fue presentado en agosto, y es un proyecto asociativo que comprende a San Carlos, Tunuyán y Tupungato y en el que participan empresas de base tecnológica, universidades e institutos de investigación, el Gobierno provincial y los gobiernos municipales.

En declaraciones en FM 91.7 el intendente de San Carlos, Rolando Scanio, explicó: “Hace pocas semanas los tres intendentes del Valle de Uco firmamos un convenio con la agencia de innovación y tecnología de la provincia de Mendoza".

Y amplió: "Si bien en San Carlos venimos trabajando con un grupo dentro del área de la producción e industria municipal, hemos brindado distintas capacitaciones, de impresión 3D, robótica y demás. Esto nos viene muy bien en lo formal para ir dando una estructura sólida al proyecto, donde fue pionero Godoy Cruz".

En la presentación del proyecto se realizó un taller y desde el municipio invitaron a directores de colegios secundarios y autoridades de los institutos de nivel superior, ya que desde la comuna creen que pueden "darnos una mano para dar músculo a este proyecto tan importante".

Sobre ese taller, Scanio manifestó que “fue muy rico el contenido desarrollado, de retroalimentación permanente, escuchamos sugerencias de las entidades y así haremos un análisis en conjunto y veremos qué orientación le vamos dando a este polo que acabamos de poner en marcha, seguramente tendrá relación directa con la actualidad del departamento".

El intendente admitió que, si bien la firma incluyó a los tres jefes comunales del Valle de Uco, desde el municipio "ya teníamos armado un proyecto con un grupo de chicos egresados de institutos terciarios que estaban trabajando sobre impresiones 3D y algo de robótica".

Y de esa forma "empezamos a dictar cursos a chicos y adolescentes, que se vieron entusiasmados de empezar con estas nuevas tecnologías, por lo que "ya teníamos algo armado y este vino a sumarse para darle una estructura más importante".

Para cerrar, Scanio se mostró esperanzado por el proyecto que al trabajar tantos años en el departamento le "preocupaba mucho la falta de visión que tenían los chicos de entre 15 y 25 años", ya que "ellos pensaban que no podían salir del departamento, que no tenían muchos caminos y entonces, vivíamos a diario situaciones tristes, esto me alegra porque entiendo que para el departamento y para esos chicos es casi palpar el futuro con la mano".

El Polo de Innovación del Valle de Uco tendrá como objetivo producir sinergias entre el sector productivo y el de ciencia y tecnología a fin de otorgar mayor competitividad al tejido industrial y de servicios de los tres departamentos que lo conforman, con una impronta de vinculación internacional.