Polémica por la carne barata: ¿qué pasa en Mendoza?

El miércoles entró en vigencia el acuerdo del Gobierno para vender cortes de carne a precios rebajados, que consta de ocho cortes nuevos que se suman a los dos existentes en Precios Cuidados.

Durante enero, el gobierno de Alberto Fernández cerró un acuerdo con un consorcio exportador para sumar al programa de Precios Cuidados los cortes de carne vacuna que son los más consumidos por los argentinos, en un pacto que durará 12 meses y tendrá revisiones periódicas, y que busca una disminución de los precios de la carne de hasta un 30% en referencia a los valores de diciembre.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, subrayó que con este tipo de medidas se busca “establecer una referencia en los valores de estos ocho cortes, más los dos que están incluidos en la canasta de Precios Cuidados”.

“Queremos asegurar una oferta que garantice el abastecimiento de los cortes con estos precios en todas las provincias del país”, remarcó la secretaria e indicó que “en esta primera etapa, el acuerdo se va a prolongar hasta el 31 de marzo”, y puntualizó que “para entonces queremos evaluar el funcionamiento y hacer las correcciones necesarias para extenderlo posiblemente, todo el año”.

Estallaron las redes

Cuando los consumidores fueron a las carnicerías y observaron el aspecto y la calidad de los cortes “populares”, las redes fueron el canal para la queja e incluso el humor. En minutos el hashtag #grasaparatodos se hizo trending topic y las publicaciones se multiplicaron.

Uno de los que azuzó el fuego fue el cantante de cumbia conocido como El Dipy, de gran actividad en las redes y de batallas cotidianas con defensores del gobierno: “Acá tenés los cortes de carne con precios cuidados que te da el Gobierno. Un pedazo de grasa. Ni a un perro se le da esto. Se c@gan en la gente! Se c@gan en el hambre de la gente! ¡A ver vos, militante de la pobreza, militen esta hdmp!”, disparó. Desde la política, se sumó el diputado nacional Fernando Iglesias, y escribió: “Y hoy, en nuestro ciclo peronista #ElAsadoTeLoDebo presentamos #GrasaParaTodos”.

Muchos de ellos anexaron imágenes de las bandejas, donde se ven cortes que realmente no despiertan ninguna gana de adquirirlos, como carne picada, en su denominación bonaerense, aquí conocida como carne molida, que realmente muestra más grasa que carne.

La opinión de un frigorífico

Fernando Pereyra, gerente del frigorífico Friar en Mendoza, que tiene varias bocas de expendio y comercializa esos cortes, señaló en diálogo con CNN Radio Mendoza: “También he visto algunas publicaciones y algunas fotos, que en realidad no representan lo que nosotros recibimos para vender a estos precios y en este programa. Lo que recibimos es exactamente la misma calidad que lo que estamos acostumbrados a vender”.

Precisó que lo recibido “es carne de novillo, y no fue ese tipo (la de las fotos de las redes) la que recibimos para vender en nuestras carnicerías, no hemos tenido quejas, de hecho, nosotros exhibimos la carne y la gente elige lo que compra”, y agregó: “De ser así hubiera sobrado carne, y no sobró nada, vendimos todo”.

El entrevistado explicó: “Friar es un frigorífico que está en Santa Fe y tiene la particularidad que tiene a lo largo de todo el país carnicerías franquiciadas, yo tengo cuatro en Mendoza pero no manejo las carnicerías de grandes hipermercados mayoristas que venden carne del mismo frigorífico”.

En cuanto a las cantidades asignadas, explicó que a él le han asignado 2.200 kilos semanales para vender, pero desconoce lo asignado a los supermercados y a otros puntos de venta. “Miro el vaso medio lleno y hay un programa para poder vender carne un poco más barata, tengo expectativas que se sigue trabajando para sumar a más frigoríficos y a más jugadores, esperemos que funcione y que pueda seguir creciendo el programa”, concluyó Pereyra.

Negocio imposible

Para muchos conocedores del negocio, es imposible mantener esos precios o buscar, como se dijo, que la carne retrotraiga sus valores a diciembre del 2020, por los precios y costos de la hacienda.

El reconocido empresario José Micheli, en declaraciones periodísticas expresó: “En ningún lado un asado bueno podés comprarlo a $399, porque el novillo de la penúltima semana de enero a ahora, aumentó. Ayer el novillo hizo $169. Estaba a 1$60, después a $164 y ayer entraron 7 mil cabezas y subió a $169, o sea, que aumentó casi $5 más el novillo en pie, y por supuesto nosotros los cortes no los hemos tocado”.

En el mismo contexto, agregó: “La verdad que algunos precios son irrisorios, otros están prácticamente a lo que lo estamos vendiendo nosotros, las carnes blandas, la bola de lomo, la cuadrada, la molida, y la cuadrada y la blanda, nosotros la tenemos más barata que los cortes que ha puesto el Gobierno. No crean que el ahorro es tan grande”.

Micheli cerró diciendo: “Por favor, chequeen bien cuántos son los kilos de carne que vamos a recibir los mendocinos. Eso es lo más importante, o las toneladas que se están manejando y que en Buenos Aires se está vendiendo todos los días y acá solo lo vamos a vender los miércoles y los fines de semanas, y las últimas semanas no la van a vender, entonces no vamos a recibir mucho, va a pasar lo mismo que cuando dijeron Carne para Todos”.