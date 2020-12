Polémica por el canon que deben pagar los extranjeros para ingresar a Mendoza

Con la reapertura de fronteras se permite el ingreso presentando el PCR negativo y además es necesario cumplimentar una serie de trámites y requisitos para la entrada a la provincia de Mendoza por el paso Cristo Redentor.

En el programa El Interacitvo, que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12.30, Gabriel Landart y Luis Vidal Correa entrevistaron a Juan Manuel Serrano, delegado de Mendoza de la Dirección General de Migraciones, quien indicó que "el paso Cristo Redentor está habilitado para el ingreso de argentinos y familiares directos de argentinos que provengan de Chile. No se ha avanzado en otro sentido más que en ese, hay una solicitud del Gobierno de la provincia, todavía sin novedad al respecto".

La polémica se genera por el cobro de un canon de $9.000 para los que ingresen, en ese sentido Serrano explicó "se denomina desembarco provisorio, básicamente hace referencia a los pasajeros que no cumplen con el requisito migratorio para ingreso al país, en una situación en la que no nos encontraríamos si no estuviéramos en pandemia".

Y agregó "como el ingreso al país sigue restringido, cualquier extranjero que quiera entrar no estaría cumpliendo con el requisito migratorio, al tratarse de una excepción es necesario que abonen el canon que tiene un valor de $9.000" y completó "al principio no había quedado claro, pero ahora la mayoría de los que llegan al paso Cristo Redentor no tienen problemas".

Sobre la incertidumbre que generó el pago de ese canon, ya que solamente se puede pagar en efectivo, Serrano aclaró "hubo casos puntuales de personas que se sorprendieron" pero también se encargó de aclarar que "esto se aplicaba desde hace tiempo, en el inicio de la pandemia" por ejemplo "venía un papá y una mamá argentinos, pero el niño era chileno y pasaba esa situación".

Al consultarle de cómo se compone el canon y por qué lo cobran Serrano expresó "el valor de $9.000 es una tasa que se paga, está aprobada dentro de las tarifas por trámite migratorio. Tiene que ver con las personas que no cumplen con un requisito migratorio, porque está prohibido el ingreso de extranjeros en la totalidad de las situaciones, para subsanar esa situación y se paga para mantener la integridad familiar".

Serrano aclaró que "no responde para argentinos, es para situaciones de reunificación familiar, lo que tiene que ver con padre, hijo, cónyuge." y "entendemos que progresivamente se va a ir normalizando ya que as restricciones no son de una lógica argentina, también es complicado para algunos argentinos ir a Chile para unificar el vínculo y también en Uruguay".

Y completó "cuando parecía que todo iba mejorando aparece un rebrote en el área metropolitana de Chile. Son medidas que a veces son avances ínfimos y puntuales, la idea es que se normalice con el avance de la vacuna y acuerdos entre países que forman parte del Mercosur".

Reviví la entrevista exclusiva realizada en El Interactivo a Juan Manuel Serrano.