La falta de envíos de fondos para el transporte por parte del gobierno nacional hace peligrar la estabilidad del sistema de transporte público de los mendocinos, según comentó Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos.

El funcionario provincial explicó que desde hace dos meses que Nación no gira los recursos comprometidos a las provincias y el precio del boleto sufriría un aumento en las próximas semanas.

Aunque aclaró que el gobernador se ha comprometido a que durante este año no va a subir el precio del boleto de transporte.

"La situación es muy compleja en todo el interior del país, nosotros el mes pasado recibimos la última cuota, pero viene con un mes atrasado así que hace 2 meses que no llega el subsidio nacional".

Además indicó que en varias de las grandes ciudades argentinas no se encuentra funcionando el sistema de transporte público "porque dependen 100% del envío de Nación para el pago de sueldos". "Acá en Mendoza hemos priorizado el pago de los salarios para la prestación del servicio, por eso no lo hemos tenido interrumpido al servicio nunca, durante toda la pandemia".

Natalio Mema

Mema contó que la plena vigencia de los servicios de transporte fueron pagados por fondos provinciales, unos 800 millones de pesos por mes para que el Mendotran siga rodando. A eso hay sumarle a una serie de gratuidades que se han sumado como a los agentes que trabajan en la salud pública y privada. "Hemos entregado 17 mil tarjetas SUBE para que viajen de forma gratuita, por eso es cada vez más fuerte el subsidio provincial en materia de transporte".

El secretario indicó que es inexplicable que en el área metropolitana de Buenos Aires el 100% del costo lo ha pagado el Estado nacional, "incluso teniendo el 100% de las frecuencias funcionando cuando teníamos prohibido usarlo, o sea genera esas ineficiencias, esos gastos que son gigantescos y no se promueve de ninguna manera el uso eficiente al recurso".

Cuánto debe aumentar el boleto

"Como el boleto no refleja el costo del sistema, depende de estas dos variables: buena parte de los costos están atados al dólar y el combustible que ha venido subiendo", explicó Mema.

"El sistema puede ser que tenga un aumento de este año entre un 30 y un 35%, ahora eso no está reflejado en la tarifa y no te puedo decir que con el 35% más del boleto cubrimos el costo, porque no pasaríamos a cubrir ni el 20", indicó.

"No es lineal el costo que tiene el servicio con el costo que paga el usuario y ahí son las herramientas que tenemos y vamos a hacer todo lo posible para que ese impacto sea lo menos posible en los ciudadanos", aseguró el funcionario.

La pelea por el Presupuesto

"Hemos presentado nuestro presupuesto para el año que viene con distintas previsiones, entre ellas estaba la previsión de refinanciar la deuda que venza el año que viene, que es el famoso roll over y el financiamiento de muchas obras de infraestructura. Si el presupuesto viene como viene de Diputados y tenemos esta situación, lamentablemente va a pasar lo que pasó el año pasado y hay que reasignar partidas que estaban dispuestas para este tipo de situaciones", explicó.

Si no hay refinanciamientos, Mema aseguró que la única manera que hay de amortiguar el precio del boleto en cada uno de los ciudadanos "es con plata que pone el Estado, porque lamentablemente el costo sigue subiendo todos los años aunque no suba la tarifa, entonces vamos a depender mucho de con que herramientas contemos el próximo año"