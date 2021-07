Planes de ahorro en la mira: avanza la demanda colectiva

Las empresas que venden planes de ahorro de autos continúan a la cabeza de las denuncias por parte de los consumidores debido a los cambios económicos intempestivos, los aumentos desproporcionados en las cuotas y falta de cumplimiento en los plazos de entrega del Okm.

La grave crisis económica imperante en nuestro país, los valores fluctuantes del dólar y la inestabilidad de los precios son algunos de los motivos que llevan a los magistrados a buscar una solución favorable para los ciudadanos que comenzaron pagando cuotas que no representaban una disminución significativa de sus haberes.

Fabiana Martinelli, jueza civil, confirmó en declaraciones a FM 91.7 que "se avanza en la demanda colectiva de los ahorristas mendocinos por aumentos desmedidos en las cuotas de los autos".

Sobre los avances de la demanda colectiva la magistrada indicó: "La mayoría de los ahorristas con domicilio en Mendoza tienen una cautelar dictada, que está en vigencia. Todavía no se ha resuelto nada. Además, el expediente avanza y lo que se busca es llegar a una resolución de primera instancia. Yo no puedo hablar nada más que por lo que veo en el expediente", expresó la jueza al consultarle si las empresas acataran la decisión y a lo que manifestó: "Las empresas se han presentado cada vez que lo hemos requerido, ahora esperamos traslado de la demanda para que ellos se defiendan".

"Cuando dispuse colectivizar, ordené una intervención al Ministerio Público de la Defensa, porque para nosotros hay muchos ahorristas que son un nombre, pero que no están representados en el expediente, entonces que la defensa haga su figura. Después hay que correrles traslado a las demandadas que son los círculos inversores y automotrices para que ejerzan sus derechos Creo que el expediente ahora va en buen curso, siempre que no haya alguna presentación, porque las dos partes tienen derechos. Dada la oralidad que rige en Mendoza y los procesos abreviados, podríamos estar dictando sentencia los primeros meses del año que viene, agregó.

Cuestiones de derecho y económicas

“Los círculos de ahorro en el país tienen una historia, no son modalidad nueva y tienen suceso suficiente en el país. Lo que pasa es no solo acontecen cuestiones de derecho, sino también circunstancias económicas que inciden y es lo que los ahorristas quieren que analicemos. Si la cláusula de incremento de la cuota es válida o si por el contrario debe ser modificada", reconoció la magistrada y agregó "El colectivo incluye a todos los ahorristas en Mendoza, que tienen planes hasta el 30 de septiembre del 2019 y que por una causa u otra han seguido pagando con esfuerzo o han dejado de pagar, porque no han podido. Mientras el proceso está en curso, hasta que no se resuelva, que puede ser que se dicte una sentencia a principio de marzo, pero puede ser una sentencia apelada. Porque las apelaciones puede haber de las dos partes. Pero con la cautelar no les pueden quitar el auto, el tema es con qué mecanismo se va a resolver".

Todas las empresas aceptaron la cautelar menos una

En cuanto a la postura que tomaron las empresas denunciadas, todas aceptaron la medida menos una. “No todas las marcas del país están en el amparo colectivo, hay algunas marcas como Volkswagen, Ford, Toyota, Chery, Fiat, Renault, que están dentro del colectivo. Pero con la cautelar hay una empresa, que es Fiat que es la única que se sostiene que no cumple porque la notificación que le hicieron fue irregular. Eso es lo que tengo que resolver más rápidamente. Estamos tramitando la prueba que se llama incidente, pero no ha parado al resto del proceso, porque la notificación que alegan que está mal hecha es de la cautelar, no del proceso general". comentó la entrevistada.

Finalmente y a modo de cierre, la letrada Martinelli aclaró: “Yo creo que estas cuestiones no son puramente legales, creo que en todos estos sistemas incide una pluralidad de causas que no responden solo al derecho, sino a situaciones económicas y sociales. No creo que la cuestión que plantean los ahorristas se resuelva solamente con una ley, hay que pensar que algunas situaciones del derecho en nuestro país quedan incluidas en algo más general”.