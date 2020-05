Piden intervención de la Nación por el bloqueo de rutas en algunas provincias limítrofes

Uno de los tantos puntos traumáticos que se presentan en la cuarentena es el tránsito por ciertas rutas, ciertos pueblos, en ciertas provincias, y quien más padece este tema es el transporte de cargas, cuyos choferes son el blanco directo de malos gestos, tratos y numerosas de reprochables acciones de fuerzas de seguridad.

El tránsito particular también fue receptor de esta problemática, sobre todo cuando muchas personas tuvieron que volver a sus provincias, tras la autorización que por 48 horas otorgó el Gobierno nacional.

Pasar por la provincia de San Luis (ida y vuelta) para vehículos que buscaron y trajeron a mendocinos que estaban en otras provincias llegó a ser humillante y vergonzoso. No se tuvo en cuenta edad de las personas, cantidad de horas al volante, ni distancias que debían recorrerse. Uno de los tantos casos es el que tuvo que soportar la colega de CNN Radio Mendoza Belén López Grillo al momento de traer a sus padres desde la Costa Atlántica, donde los tomó el inicio de la cuarentena y no pudieron retornar a la provincia. Cuando eso ocurrió, la periodista tuvo que soportar ocho horas de ida y siete horas de vuelta en su paso por la provincia de San Luis.

Empresarios de camiones piden respeto al Decreto 297

San Luis, San Juan y La Rioja, son los sitios que hoy han motivado fuerte pronunciamiento por parte de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM), por lo que está sucediendo con el transporte de cargas y su personal, algo que se puede notar con las breves expresiones de un camionero que contó a El Ciudadano: “En Fraga, Justo Daract y la ciudad de San Luis no nos dejan bajar y mucho menos quedarnos a descansar. Lo debemos hacer en la ruta y aún así no nos podemos detener. Es todo un tema que no se presenta en todos los lugares, acá en Mendoza no hay problema, al igual que en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba. El tema en Cuyo es con los puntanos, sanjuaninos y riojanos”.

Sector por donde no permiten transitar.

Al respecto, nuestro diario le consultó el tema al titular de APROCAM, Daniel Gallart, quien respondió: “Solicitamos homogenizar normas, más allá de lo difícil que esto pueda ser en más de tres mil jurisdicciones. Pero creemos que esto se puede concretar, porque a nivel nacional está reglamentado y especificado en el Decreto 297 que indica que el transporte es un servicio esencial y en función de eso se debería actuar”.

Al observarle que hay graves problemas con los camiones y su tránsito, respondió con una mezcla de enojo y preocupación: “No puede ser que cada uno haga lo que quiere y cómo quiera, decida ‘a este lo pongo en cuarentena, a este lo dejo pasar, a este le coloco una faja, a este le corto la ruta’, y así distintas situaciones. Lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo y una comprensión cabal de este tema, donde pongo dudas que las autoridades de cada provincia la tengan. Creo que solo miran a su territorio y nada más. Habría que preguntarles, qué pasaría si el transporte decidiera no entrar en esas localidades. El desabastecimiento produciría un grave problema que sufriría la población, algo que no corresponde, como no corresponde lo que están haciendo con el transporte de cargas y los conductores de esas unidades”.

Dos diputados mendocinos se dirigieron al presidente Fernández

Dos legisladores provinciales tomaron este asunto, que ha crecido al transcurrir las semanas de la cuarentena, sobre todo cuando se observan graves problemas de abastecimiento. Gustavo Majstruk (PJ) y Mario Vadillo (PFP) han realizado dos acciones, dirigirse a la Presidencia de la Nación y presentar denuncias penales ante el fuero Penal Federal.

Sobre el primer punto, expresó a nuestro diario el diputado Vadillo: “Desde el Sur de la provincia han llegado graves denuncias por parte de transportistas, en especial de los departamentos de General Alvear y San Rafael. Las mismas indican que se impide transitar al transporte de cargas por la provincia de San Luis, por orden directa del gobernador Alberto Rodríguez Saá. Esto implica un amplio bloqueo en la Ruta Nacional 188”.

“Por eso –agregó-, con el diputado Gustavo Majstruk (PJ) decidimos dirigirnos al presidente Alberto Fernández, para solicitarle su directa intervención. Lo hicimos bajo convicción y conocimiento que la Constitución nacional garantiza las libertades de comercio, de circulación de personas y mercaderías por el territorio de todas las provincias. Esto implica y establece que no se puede colocar ningún tipo de aduanas interiores, puntos que le observamos el presidente al tiempo que le pedimos que se cumpla la Constitución Nacional”.

Finalmente, y entendiendo el grave problema por lo que estamos en cuarentena, el legislador dijo: “Si bien entendemos que hay una emergencia sanitaria y que hay muchas provincias cuyos gobiernos tienen como objetivos de Estado de cuidar a sus habitantes. Pero no es menos cierto que todas las provincias necesitamos de las mercaderías que son la base de la alimentación de la gente, por lo que es necesario mantener el abastecimiento en todo el país y en eso el rol de los camioneros es vital. Estos últimos no solo están impedidos de transitar con sus unidades, sino que soportan muchas acciones que se constituyen en abusos y delitos de lesa humanidad, cuando se les precintan las puertas para bajarse en ruta para alimentarse, higienizarse o cargar combustible. Todo lo cual nos hace que con el diputado Majstruk que también realicemos denuncias penales en el Fuero Federal”.