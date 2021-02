Tras varias postergaciones, el Gobierno puso como objetivo enero del 2022 para comenzar a exigir la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Mendoza.

Para llegar a tiempo, es que definió un cronograma orientativo, con el fin de que todos los propietarios puedan acceder, sin que haya desborde en los talleres habilitados.

Desde su patentamiento, autos y camionetas deberán efectuar la revisión con una antigüedad de 3 años, mientras que las motos -de todas las cilindradas- desde los dos años.

Se estima que el parque automotor mendocino ronda entre los 800 mil y 600 mil vehículos, lo que significa una gran demanda para los 14 talleres habilitados en la provincia.

Piden dar marcha atrás

Pero a pocos días de quedar operativo el sistema que busca ordenar los rodados para que comiencen a hacer las verificaciones, el diputado provincial Mario Vadillo (Ciudadanos por Mendoza) presentó un proyecto para pedir un nuevo aplazamiento.

"Estamos recolectando firmas porque hay miles de familias muy preocupadas, que no tienen el dinero para pagar la RTO, dado que estamos en época de pandemia. Hay una emergencia sanitaria que también es económica, ya que todavía muchas actividades no se han podido empezar y, si lo han hecho, no tienen un gran rendimiento", indicó Vadillo a El Ciudadano.

Diputado provincial, Mario Vadillo.

En tanto, advirtió que "muchos vehículos se usan para trabajar. En el caso de no tener el dinero para la revisión, lo tienen que parar o arriesgarse a tener multas".

Pero la capacidad económica no es lo único que preocupa, sino también el estado de las arterias provinciales. "Son intransitables. Entre los baches, roturas de calles, las tachas o lomos de burro sin pintar, el riesgo que están sufriendo los vehículos de Mendoza es increíble", aseguró.

Desde Protectora, presentaron un proyecto de ley (entró en comisiones y está en estudio) que tiene por objetivo prohibir la instalación de tachas como sistema de reducción de velocidad y adherir al decreto reglamentario 775/95 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que regula su utilización.

Por otro lado, el presidente del bloque Ciudadanos por Mendoza hizo hincapié en lo que significará la obligatoriedad de la verificación. "Encima tenemos que pagar la revisión técnica a unos pocos talleres amigos de los políticos, que han conseguido esta dádiva que va a generar uno de los negocios más grandes que hay en pandemia".

Solamente los miran (a los vehículos), no te reparan nada. Es solo darte una oblea. Es un gran negocio", remarcó el diputado.

"Pedimos la suspensión de la RTO, hasta que pase este estado de emergencia", planteó sobre el final y agregó: "Un dato no menor, es que solo un 2% de los siniestros viales tienen como causa directa la falta de una buena condición técnica del vehículo. El 80% es la falla humana y el resto es el estado de las rutas y la cartelería".

¿Cuánto costará en Mendoza la RTO?

A diferencia de otras jurisdicciones, en Mendoza se determinó un precio máximo para realizarla. El mismo se cuenta por Unidad Fija (UF), que este año quedó establecida en $22.

Valor por rodado:

Motos hasta 300 cc: 34 UF ($748)

Motos de más de 300 cc: 62 UF ($1.364)

Autos: 90 UF ($1.980)

Camionetas: 100 UF ($2.200)

Camiones: 124 UF ($2.728)

La revisión deberá renovarse cada doce meses.

Cronograma

Patentes terminadas en 3, desde el 1 hasta el 31 de marzo.

Patentes terminadas en 4, desde el 1 hasta el 30 de abril.

Patentes terminadas en 5, desde el 1 hasta el 31 de mayo.

Patentes terminadas en 6, desde el 1 hasta el 30 de junio.

Patentes terminadas en 7, desde el 1 hasta el 31 de julio.

Patentes terminadas en 8, desde el 1 hasta el 31 de agosto.

Patentes terminadas en 9, desde el 1 hasta el 30 de setiembre.

Patentes terminadas en 0, desde el 1 hasta el 31 de octubre.

Patentes terminadas en 1, desde el 1 hasta el 30 de noviembre.

Patentes terminadas en 2, desde el 1 hasta el 31 de diciembre.