Piden controlar el pago de la parte empresaria del 50% de ATP

Era de esperar que el trabajo recibiera el mayor impacto de la crisis económica, producto de la pandemia por el COVID-19. Tanto para aportar al crecimiento de la desocupación, como en el deterioro de la calidad y mal pago de este.

Los empresarios son conscientes que la pos pandemia agravará el tema. Muchos hacen grandes esfuerzos para mantener su material humano. Otros tuvieron que cerrar con la caída de esas importantes fuentes. Otros, en cambio, no estarían haciendo correctamente las cosas, que producen inadmisible manoseo en el salario de su valioso recurso humano. Estos últimos, aun recibiendo el apoyo del Gobierno nacional con los sucesivos aportes de las ATP.

Sostener hoy por hoy las fuentes de trabajo constituye un desafiante proyecto para todo productor, industrial y comerciante. Ellos saben que dependen de ese recurso humano para que la estructura de su inversión sobreviva primero, y supere después el huracán que provocó la pandemia y los problemas económicos de viejo arrastre que tiene el país. Que todo ello implica visiones, estrategias y buenas prácticas empresarias. Estas últimas, referidas a perder definitivamente esos manoseos laborales, que pareciera, ni siquiera la pandemia morigeró que se hicieran.

Solicitan una ley de emergencia que ampare al trabajador

En Mendoza la crisis dejó al descubierto esas cuestionadas prácticas sobre los trabajadores. Uno de los gremios que denunció esto y que pide que los organismos de contralor coloquen el acento con fuertes inspecciones, es el gremio de los gastronómicos.

A propósito, Carolina Montivero de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), se refirió ante nuestro diario sobre un solo sector que requiere mucha mano de obra calificada, que siempre mantuvo a sus trabajadores en negro, mal pagos, con excesos de horas de trabajo, las empresas de eventos y catering. Hoy muy golpeadas por la pandemia y en donde la dirigente señaló: “Actualmente estamos atendiendo a muchos compañeros que están en situación desesperante. Ellos padecen abusos laborales por estar registrados en media jornada, cuando en realidad trabajan ocho horas y solo reciben una paga, $8.000 del ATP. También hay que sumar los trabajadores de hoteles, tanto fijos como eventuales, que en algunos casos llevan más de 120 días sin ningún tipo de ingresos. Necesitamos que se nos escuche, venimos solicitando hace bastante una ley de emergencia que ampare esta actividad que está tan golpeada”.

También la CGT Mendoza puso el ojo en las inspecciones

Quien también mantuvo diálogo sobre lo que se vive en el campo del trabajo es el secretario adjunto de la CGT Mendoza, Oscar Arancibia quien, al referirse a la situación de los trabajadores mendocinos, dijo: “Me parece que es un momento muy difícil y mucho más difícil para quienes han perdido el trabajo. O todos aquellos que no han estado autorizados por el Gobierno a trabajar, aportando todo eso a un deterioro que crece día”.

Al respecto de las ayudas que reciben las empresas por parte del Gobierno nacional, expresó: “Notamos que hay muchas empresas que la crisis las ha golpeado y que necesitan del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que otorga el gobierno nacional, para poder pagarle el sueldo a los compañeros trabajadores. Pero, advierto que ese tema en otras empresas hay que seguirlo muy de cerca”.

Cuando nuestro diario le solicitó más precisiones, el dirigente sindical detalló: “Lo digo porque hay compañeros que no están cobrando el otro 50% o lo están cobrando mal. Creo que hay que tener cuidado y me parece que el Gobierno tendría que, de alguna manera, enviar a inspeccionar a los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo. Amerita que se haga, porque están pasando cosas inauditas y hay que prestar atención. En ese sentido, me parece que el Gobierno de Mendoza tendría que dar una mano también para constatar que se cumpla eso y que el patrón abone el 50% que le corresponde”.

Finalmente, Arancibia se mostró cauto al referirse de lo que sucederá pos pandemia: “La situación seguramente se va a seguir agravando en la provincia y en el país. Dios quiera que cuando salgamos de esto podamos empezar de a poco a normalizarlo. Tenemos que ser conscientes que es todo un tema, que no será fácil y saber que, si se va el COVID-19 todo no volverá a la normalidad. El daño que ha hecho en la salud, la economía y en el trabajo ha sido muy grande. Me parece que esta situación en la que estamos sumergidos nos está enseñando a vivir de otra manera”.