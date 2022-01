Paso a Chile: a pesar del conflicto, turistas mendocinos logran cruzar

En medio de la incertidumbre por la interrupción del servicio para turistas argentinos en el Paso Los Libertadores, vehículos particulares de mendocinos que viajan de vacaciones a Chile lograron pasar este fin de semana. Con la ruta despejada y la aduana prácticamente liberada, presentaron la documentación requerida desde el 4 de enero y realizaron los trámites normalmente y sin complicaciones.

Dos viajeras consultados por El Ciudadano afirmaron haber cruzado pasado el mediodía de este domingo. Asimismo, algunos usuarios de redes sociales comentaron una publicación en la cuenta oficial del Paso Cristo Redentor en Twitter, donde se afirma que el paso está habilidado "para transporte de cargas y residentes que retornen" de 8 a 14 horas. Ahí, un hombre que habría logrado pasar lo aseguró en respuesta al comunicado.

Según relató la pareja contactada por este medio, tomaron la decisión de viajar luego de que conocidos les comentaran que el paso estaba abierto a pesar de la información que circuló esta semana sobre el conflicto del personal aduanero chileno y los camioneros argentinos. Sin la certeza de que cruzarían, pero con toda la documentación necesaria ya reunida, salieron el domingo por la mañana.

La ruta, describieron, estaba muy tranquila, casi sin autos ni camiones. Siguieron sin problemas luego del control de gendarmería en Uspallata, donde el personal no les mencionó nada sobre dificultades para el cruce fronterizo. Al llegar a la aduana argentina realizaron los trámites de egreso regulares: declaración jurada y formulario duplicado del vehículo.

"En la aduana chilena no nos pusieron ningún obstáculo. Nos pidieron el 619 (declaración jurada), el seguro de 30.000 dólares por contingencia COVID, la validación de vacunas y el PCR negativo", reconstruyó una de las consultadas. Luego de presentar la documentación, fueron dirigidas a otra cabina donde se sometieron a un test de antígenos.

"Ahí te preguntan si sos turista o residente. Les dijimos que éramos turistas, esperamos 15 minutos, nos dieron el resultado negativo y pasamos". En una tercera cabina del sector de aduana, se prestaron a una segunda prueba de detección de coronavirus, pero de PCR. Como el resultado demora entre 24 y 48 horas, les entregaron un papel con un link a una página chilena donde deberán consultar. En caso de dar negativo, se otorga el pase de movilidad.

Las amigas aseguraron que durante el recorrido de trámites por la aduana vieron "no más de 15 o 20 autos" particulares que también habrían ido de vacaciones."El servicio está regularizado. Nadie puso ningún obstáculo ni nos dijo nada al ser turistas. No se comunica esto, entonces la gente no está viajando, hay mucha desinformación", concluyó una de ellas.

El conflicto en la frontera

Poco más de una semana después de la apertura del Paso Los Libertadores para turistas provenientes de Mendoza, autoridades de Chile restringieron el funcionamiento del servicio aduanero, habilitando sólo a residentes que volvieran a sus países desde ambos lados.

En ese momento, la interrupción de los cruces turísticos se produjo por el contagio en masa de trabajadores aduaneros del lado chileno, ocasionando a su vez que miles de camioneros quedaron varados de este lado del cruce.

Por otra parte, conductores de transporte de carga denunciaron malos tratos en los centros de testeo y aislamiento del país vecino, por lo que el Gobierno de Mendoza se reunió con titulares de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) para acordar soluciones desde este lado de la frontera.

La tensión se mantuvo durante una semana en que las autoridades chilenas reiteraron que no se dejaría pasar a turistas provenientes de Mendoza. Según reportó Gendarmería Nacional, el viernes pasado había aun cerca de 2.300 camiones varados en Uspallata, Punta de Vacas, Las Cuevas y otras localidades de Alta Montaña.

No obstante, de acuerdo a los testimonios y experiencias de turistas mendocinos y contrario a lo comunicado por los organismos oficiales, el paso a Chile desde la provincia está funcionando durante el penúltimo fin de semana de enero.