Paro judicial: piden informarse antes de emitir una opinión

Los ánimos dentro del Poder Judicial de Mendoza no son los mejores y producto de ello es que los empleados y empleadas que componen a ese sector clave en la provincia están de paro. Tanto en las prestaciones presenciales como remotas que iniciaron con la llegada de la pandemia por el coronavirus.

Una de las señales de alerta ya había venido siendo observada desde El Ciudadano cuando se denunció que se estaban vulnerando los derechos de muchas víctimas atendiendo la saturación que está sufriendo, por ejemplo, la Justicia de Familia.

Ante la incomodidad que representa la parálisis de los trámites judiciales en forma total durante una jornada completa es que solicitaron que antes de se emita alguna opinión primero se debería conocer el estado en el que actualmente se realizan las tareas a cargo de quienes hoy se expresan ante la comunidad mendocina.

La reacción fue decidida a través de la asamblea convocada a través de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza desde donde ayer por la tarde se confirmó el paro por 24 horas que inició en la madrugada de hoy jueves.

La medida de fuerza con movilización central en la Ciudad de Mendoza es bajo la modalidad de cese de actividades y desconexión digital, iniciativa que fue definida en la reunión desarrollada el miércoles y con la participación de las 4 circunscripciones.

Según Carolina Jacky (foto), abogada especialista en violencia de género, “durante la pandemia muchos empleados trabajaron desde sus hogares, utilizando su electricidad, sus computadoras, muchas veces recibiendo llamados durante los fines de semana, un sábado o un domingo, a la tarde a veces, para avisarles de una audiencia”.

La letrada que viene advirtiendo sobre los inconvenientes observados en la Justicia local manifestó a favor de los empleados: “Han trabajado en todos los horarios y esto hay que corregirlo. No pueden estar trabajando con su servicio de Internet personal ni con su propia computadora. El Poder Judicial tiene que proveer de estos elementos y servicios para comprometer el trabajo a distancia. Y debe también proveer de más empleados”.

“Porque no es verdad que con la cantidad actual de empleados se puede prestar un buen servicio en la provincia de Mendoza. No, porque con la cantidad de empleados actual, tanto en el Ministerio Público Fiscal como en los distintos juzgados no se puede prestar un eficiente servicio de justicia”, espetó la profesional de las leyes.

En tanto admitió que “sí hay que capacitarlos, pero para eso hay que sentarse y comenzar a discutir cómo se realizará tamaña y necesaria tarea. Espero que antes de opinar nos sentemos y escuchemos. Porque este momento es uno muy serio para la Justicia de Mendoza. Porque hay algunos fueros colápsanos como es el caso de los Juzgados de Familia, y esto no es poco”.

“Hay niños abusados, niñas abusadas, adolescentes abusados, mujeres que necesitan que se les dicten medidas tutelares, que esperan los turnos para que puedan ser atendidas. Se necesita gente para que se atiendan bien a todos los trámites y personas involucradas. Eso hay que entenderlo. No se puede seguir creciendo poblacionalmente e ir al mismo tiempo achicando un Poder Judicial tal como se lo está haciendo”, marcó.

E insistió: “Así que mucho cuidado antes de dar la opinión ante la medida de fuerza. Primero averigüemos cuáles son las razones”.

Tras el cónclave en el que se determinó el cese de actividades se emitió el siguiente pedido puntual:

Respeto estricto de la jornada laboral, sin horario extraordinario. Finalizado el horario habitual, desconexión inmediata del trabajo a distancia, con apagón digital.

No realizar tareas de mayor jerarquía a la clase de revista.

No utilización de los recursos tecnológicos propios como teléfonos celulares, computadoras, entre otros elementos, así como los servicios de Internet.

En caso de tener que realizar trabajo a distancia, solicitar el pago de todos los servicios necesarios para realizar la tarea.

Al volver a la presencialidad, no realizar tarea alguna en el domicilio, eliminando la VPN de nuestras computadoras (se enviará instructivo).

Denunciar el incumplimiento de las medidas biosanitarias vigentes, a fin de realizar las comunicaciones correspondientes. En casos graves no ingresar trabajar hasta tanto estén dadas las condiciones.

Nueva asamblea la próxima semana.