Paro de la salud: "Nosotros no funcionamos por zoom como la Legislatura"

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) informó que ante la falta de respuesta de parte del Gobierno de Mendoza sobre los reclamos realizados durante la pandemia, realizará un paro general sin asistencia a los lugares de trabajo en toda la provincia durante este jueves 5 y viernes 6 de agosto.

Con relación a la medida de fuerza, el doctor Víctor Morales, delegado de AMProS explicó en declaraciones a FM 91.7 : "A esta determinación se llega porque el acuerdo que se firmó en paritaria, en parte, no se cumplen los pases a planta de los licenciados en enfermería al régimen 27 y porque el aumento que se logró es ínfimo".

"Si tenemos en cuenta que en 2020 no tuvimos aumentos, el 29% que refiere en varias cuotas, tenemos que hacerle la relación con respecto al último sueldo de 2019 y vamos a tener entre un 12% y 14% de aumento", explicó el profesional.

Además, indicó que "la inflación del año pasado sabemos cuál es, la de este año está proyectada para un 50% y ya prácticamente se ha devaluado el 100% del sueldo de los profesionales de la salud. Por eso, llegamos a la protesta que hemos empezado hace varios días con asambleas y quite de colaboración en algunas partes, solo se atienden urgencias".

"Entonces, el Gobierno no nos ha atendido, no nos escucha, no quiere reabrir la paritaria y nosotros no tenemos otra forma de protestar que con el paro”, argumentó Morales.

El médico hizo referencia a la reunión que tuvieron hace unos días con representantes del Gobierno y contó que la ministra Ana María Nadal "recibió a la asamblea de residentes y algunos integrantes de la comisión. Allí nos indicaron que no se abriría paritarias, que no habría conciliación ni aumento de sueldo".

"Si tenemos en cuenta que estos bonos que nos han ofrecido en diciembre ya no lo cobramos más, no son remunerativos, entonces, a partir de diciembre, enero, vamos a tener una disminución del sueldo y con toda la inflación de 2020-2021".

Morales expresó que están dispuestos al diálogo y que apuntan a que se abra la conciliación obligatoria, "pero no tenemos otra forma de luchar que tomando medidas con cada vez más intensidad".

Paro jueves y viernes

No se verán afectados durante la medida de fuerza los servicios esenciales, resguardando la salud de la población, por lo que será "un paro total, sin asistencia al trabajo", indicó Morales.

Y recalcó: "La idea es que los hospitales funcionen como día domingo, con guardias clínicas, cirugías y urgencias".

Reclamo de los profesionales de la salud

Al consultarle cuál es el reclamo por parte de los trabajadores de la salud Morales explicó: "La salud reclama una reconstitución del sueldo de acuerdo a la inflación. Sabemos que lo que se resiente es la atención y cirugías programadas, pero la población sabe que hemos estado al frente de la pandemia, atendiendo pacientes con COVID, operando y siempre hemos estado trabajando. Nosotros no funcionamos por zoom".

Y agregó: "La mayoría de la administración, la Legislatura ha funcionado de forma virtual, nosotros hemos estado al lado del paciente siempre, tratando de solucionar sus problemas y así lo hemos logrado".