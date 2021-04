Para Suarez, Nación debe decidir sobre las restricciones

En la mañana de este miércoles el Gobierno provincial inauguró la última etapa de las obras básicas y complementarias de la ampliación y refuncionalización integral del Hospital Teodoro Schestakow en San Rafael. Allí, el gobernador Rodolfo Suarez recorrió junto a miembros de su gabinete el nuevo sector de maternidad con el área de neonatología, quirófano y esterilización. Expresó que Nación debe decidir sobre las restricciones, ya que cada jurisdicción no puede hacer lo que se le parezca.

El mandatario provincial estuvo acompañado por los ministros Mario Isgro (Planificación e Infraestructura Pública) y Ana María Nadal (Salud, Desarrollo Social y Deportes), recorrieron junto a sus gabinetes el nuevo sector de maternidad con el área de neonatología, quirófano y esterilización.

En la ocasión, Suarez habló con la prensa sobre la segunda ola del coronavirus y su impacto en la provincia de Mendoza: “Estamos atravesando la segunda ola, que es muy virulenta en donde el crecimiento ha sido muy exponencial, no tanto en el Sur de la provincia sino más que nada en el Gran Mendoza como en los grandes centros urbanos del país”. En este sentido detalló que “estamos preparados sanitariamente, hemos trabajado mucho porque sabíamos que este momento iba a llegar y la manera de prepararnos es con este tipo de infraestructuras como lo es lo que se hecho en este hospital” indicó.

Luego el Gobernador recordó lo “imprevisible” que es esta pandemia y que nadie “conoce bien” cuáles son todos los pasos que hay que seguir. “Todo lo que se puede hacer lo estamos haciendo. Desde la primera conferencia lo dijimos: hay que apelar al cuidado personal, ha tener conciencia, al lavado de manos. Tenemos que convivir con este virus”, señaló Suarez.

Además expresó que lo ideal “hubiera sido que para esta época tuviéramos todas las vacunas necesarias, pero no ha ocurrido en nuestro país”.

El mandatario provincial pasó factura a la Casa Rosada, ya que según indicó le reprocharon sus dichos sobre la política de adquisición vacunas que se viene implementando.

“No he tenido ninguna comunicación del gobierno nacional, salvo algún funcionario que llamó para reprochar mis declaraciones en cuanto a la política de vacunas", relató el gobernador. "La verdad es que no ha ocurrido lo que prometió la Nación. Para esta fecha el gobierno dijo que íbamos a tener una cifra de vacunados que no existe", agregó.

El rumor ante nuevas restricciones

Ante el inminente anuncio del Gobierno nacional, Suarez dijo: “Si vemos los casos acumulados que teníamos el año pasado para esta fecha, no supera los casos que tenemos por día hoy. El año pasado era el Gobierno nacional el que dirigía esta política en todo el país, yo creo que tiene que haber una conducción nacional en este sentido y que no puede cada jurisdicción hacer lo que le parezca cuando la situación es de esta gravedad.”

“Nosotros el año pasado decíamos lo contrario porque la situación era distinta, ahora cuando nosotros tomamos medidas días atrás para Mendoza, fueron para toda la provincia por igual. Para frenar en aquellos lugares que esta avanzado la COVID y mitigar en donde aún no se agrava. Creo que el Gobierno nacional debería convocar una reunión para todos los gobernadores, que no lo ha hecho como lo hacía antes”, completó Suarez.

Además, el Gobernador aclaró: “Según versiones dejarían liberado a cada jurisdicción el tema de las restricciones y creo que hoy debería haber una política nacional. En ese caso, nosotros analizaremos las variables que son las siguientes: la cantidad de casos, el timo de contagio, la gravedad y al respuesta que puede dar el sistema sanitario. Por eso, para que la gente pueda seguir trabajando y para que los chicos sigan yendo a la escuela con todo lo que eso significa nos tenemos que cuidar más que nunca”.



La situación sanitaria de la provincia

En cuanto a la situación sanitaria de la provincia, la ministra Nadal confirmó que hay un aumento de casos, sobre todo en los cascos más urbanos y que ya pasamos la pausa epidemiológica que tuvo Mendoza hace 20 días. “Aquí en el Sur hay un aumento de casos considerables, pero con este tipo de infraestructura se está pudiendo responder a las necesidades la población” y afirmó que en el Gran Mendoza el sistema de salud está tensionado.

“Seguimos articulando mucho con el sector privado y ampliando camas críticas. Estamos haciendo todos los esfuerzos para llevar los mejores servicios a los mendocinos y mendocinas”, aseguró Nadal y explicó que en este momento hay un 90% de ocupación de terapia intensiva ocupadas, pero se continúa ampliando la cantidad de camas. “De hecho con el ministro Isgró haremos una inauguración en breve sobre camas en el Hospital Central, que estimamos también nos dará un respiro”, agregó la ministra.

Asimismo, confirmó que “no vamos a cortar con las consultas externas, como en la atención de las enfermedades crónicas y en función de la cirugía vamos a tratar de proteger la cama de complejidad intermedia pero no vamos a cerrar la definición de no hacer cirugías, salvo aquellas que puedan ser postergables y que no pongan en peligro la salud de las personas”.