Para la UCIM, los argentinos no merecen la realidad económica y social del presente

Walter Carvalho, gerente de la UCIM, expresó al programa En la Mira de CNN Radio Mendoza: “El comunicado tiene un sesgo de frontalidad, pero más que todo queremos llamar a la reflexión. La UCIM está muy preocupada y viene emitiendo documentos en forma periódica donde tratamos de describir la realidad, pero no desde la queja, sin proponiendo acciones concretas para ayudar a salir de la realidad imperante y que muchas veces es crónica, viene de muchos años que en cierta forma la sociedad se ha resignado a vivir una realidad que no merecemos.

“Todo ha sido agravado por la pandemia, pero hay problemas de fondo que trascienden a esta situación de coyuntura que vivimos. En el documento hacemos un breve listado y una conclusión es que salir de esta realidad que no merecemos, porque tenemos un país fabuloso, un capital humano increíble, entendemos que la salida es el consenso de todas las partes involucradas, social, educación, trabajo, porque los elementos para salir están, creemos que el camino del consenso es el único que nos sacará de esto.

“La UCIM es la caja de resonancia de varias actividades económicas de la provincia, tenemos comisiones de trabajo y de una mirada de la realidad surge este tipo de documento que ponemos en la sociedad y de ahí surgen las conclusiones.”.

–¿Cómo se podría mejorar la situación del país?

–En el documento, un párrafo interesante es instar a la participación, a comprometerse, cada uno debe intentar ser mejor y ver al otro como su par, no como su competencia, estamos encerrados en cierta mezquindad política que muchas veces nos deja o nos tapa la realidad tal cual es. Partiendo de esa base, se pueden generar propuestas innovadoras que aporten a la salida de esta situación y si no hay consenso entre las partes no es posible salir de todo esto.

“El trabajo por hacer es inmenso, pero desde el consenso que propone la UCIM y no desde la queja aportar ideas que permitan salir y creemos que la participación ciudadana, en involucrase, ver la realidad tal cual es, dejando las diferencias de lado, tanto políticas como ideológicas, y buscar entre todos salidas de esta situación por ahí está el camino.

—¿Qué ayuda recibieron del Estado y qué se necesita para recuperar capacidad productiva?

—La ayuda social ha sido fundamental para sostener esta situación de coyuntura de la pandemia, pero entendemos también que debería ser un poco más equilibrada, está muy apuntada a la parte social, a paliar el efecto directo de la pandemia en sectores vulnerables, pero notamos cierto olvido de la parte productiva, ver qué están necesitando para salir lo más entero posible de esta situación y apuntar los cañones a eso.

"La situación de pandemia en algún momento va a terminar, el problema será cómo quedamos al final podremos seguir siendo un país productivo o potencialmente productivo después de esta situación de parate de la actividad. Deberíamos ver cómo fortalecer el entramado productivo en esta situación de transición a la que en el momento que tengamos todo a disposición para poder salir de esta situación podamos hacerlo, vemos que hay muchísimos negocios, pymes que han tenido que cerrar o están subsidiando para poder mantener la planta de personal, la infraestructura y esta situación que se ha extendido tanto ha sido muy dificultosa.

La ayuda debe ser apuntada a apuntalar la parte productiva para poder salir adelante, que es la generadora de riqueza".

—¿Cómo toman ustedes el acuerdo con Nación para el beneficio de la promoción de empleo?

—Lo recibimos muy bien y ese tipo de medidas apuntan a eso, porque disminuir el costo laboral y promover la formalidad es uno de los estandartes que siempre defendemos, pero es insuficiente. Nos alegramos por los mil puestos de trabajo que se agreguen, es un logro, pero insuficiente. La economía no termina en la parte industrial, que obviamente necesita una ayuda, pero está el comercio, los servicios, el turismo, la construcción, la gama de actividades económicas que necesitan ayuda es mucha, vemos que ese es el camino, pero no ha sido suficiente como para impactar y que la economía realmente se dinamice, debería ser ampliada a otras actividades o buscar la manera de que otros sectores también pudieran apuntarse.