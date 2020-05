Para algunas pymes la crisis por el coronavirus es un desafío para reinventarse

A medida que se dan tramos de flexibilización en la quinta etapa de la cuarentena por el COVID-19, aparece todo un escenario para las empresas, fundamentalmente pymes, y saber cómo siguen operando en el mercado argentino.

Para el sector comercial y de servicios que no detuvo sus actividades tras haberse declarado el aislamiento social, el tema no será complicado, porque hablamos de un segmento que incrementó ventas y acondicionarse a los nuevos aspectos que tendrá el mercado no será difícil, como sí lo será para el que recién está haciendo andar los motores de su economía, que deberá moldear su capacidad y personal para los tiempos que vienen, donde la tecnología de transacciones y pagos se manejará por una modalidad digital implementada durante la cuarentena.

Un importante trabajo, al que tuvo acceso exclusivo El Ciudadano y que fue realizado hace unos días por el poderoso holding empresario Hasar Compañía Argentina, introdujo la reflexión que todo el aparato productivo del país hoy debate, el desafío de reinventarse, partiendo del interrogante, ¿cómo venden las empresas?

El grupo empresario que se dedica al desarrollo de soluciones integrales, con oficinas en Chile, México, Perú, Estados Unidos y Uruguay. Además de una importante cartera de clientes en 18 países de América latina, Filipinas y Emiratos Árabes. Indica en su relevamiento: “Frente al COVID-19, las empresas se vieron ante el desafío de reinventarse como condición para sobrevivir. En este contexto, la tecnología pasó de ser una opción deseada en una perspectiva evolutiva a convertirse en una urgencia, en una necesidad imperiosa del aquí y ahora”.

En otro tramo, apunta: “La pregunta del millón, para las fábricas, en particular para las pymes de consumo masivo, es cómo llegar al cliente con los productos cuando los locales físicos están cerrados o cuando los consumidores no pueden llegar a los comercios por las restricciones para circular. Encontramos el modelo clave que emerge de esta situación, es el que se basa en las plataformas B2X, hasta hace poco acotado a ser un canal de venta entre empresas, pero que ahora se adapta como solución para llegar al cliente final. Se trata de una herramienta que, además, genera una información muy valiosa, en lo que respecta a distribución geográfica, características de consumo, formas de pago, entre otras.

Toda pyme argentina deberá asumir nuevas estrategias de ventas

Sobre los detalles del trabajo realizado en todo el país, haciendo foco en Mendoza, nuestro diario dialogó con el director de Hasar Sistemas, Pablo Díaz, quien reconoció: “Creemos que el fondeo de las pymes para salir de este contexto y por supuesto reinventarse, ya que no se vuelve a tener negocios sin reinventarse, puede ser bastante traumático. Por el lado del segmento de artículos de primera necesidad, caso súper e hipermercados, farmacias y las de logística, tendrán espalda y posibilidades de distintos organismos para intentar lograr este hito de reinventarse. Para aquellos que salen con poca espalda, está claro que juega un papel fundamental el apoyo de bancos, como así el Estado que los impulse en créditos y políticas estratégicas para poder volver al mercado”.

Pablo Díaz, ejecutivo de Hasar Sistemas.

Al preguntarle qué deben hacer las pymes, respondió: “Se están armando muchas iniciativas y herramientas de ventas colaborativas en distintos dispositivos y medios, donde el e-commerce pasa a ser el brazo comercial de extensibilidad del medio de venta. El tema de la cuarentena y la necesidad de distancia social hizo que se generen muchas colas en la calle, donde la propuesta es que el canal de pago que evite contacto, sea el celular. Medio que significará la herramienta con un lugar muy particular, como la tecnología de proximidad”.

Las ventas por canales virtuales crecieron hasta un 800%

Para el Ejecutivo, “la pandemia tiene distintos estadios y el método con que las empresas venden se va modificando. La evolución es observar por donde se generan oportunidades. Recordemos que en el comienzo de la cuarentena se restringió todo y generó mucho aislamiento, entonces la venta era claramente por canales virtuales. El dato es que se notó un claro crecimiento por canales virtuales, en el orden del 600% al 800% en un periodo muy corto de tiempo, donde el canal físico tuvo muy poca incidencia”.

Finalmente resaltó: “La cuarentena con su flexibilización va generando recuperación del medio físico y nuevo volumen comercial. Es importante destacar que lo que no está cambiando es el mercado virtual, algo que durante la cuarentena tuvo mucha difusión y está creciendo como modalidad, porque es una herramienta que se agregó para quedarse y por esto se está potenciando”.