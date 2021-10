Pandemia: la situación en Mendoza y la liberación de los vuelos

La situación epidemiológica ante la pandemia por al coronavirus en la provincia Mendoza está controlada, sin embargo aconsejaron que las medidas particulares de prevención sanitaria no deberían ser desatendidas.

Así lo sugirió Héctor Horacio Cuello (foto), jefe del Laboratorio de Virología y de Biología Molecular del Hospital Central, quien admitió sentirse sorprendido por el bajo nivel de casos detectados en los últimos meses confirmando además que sí se sigue testando en la provincia.

“No hay una sintomatología detectada ante la concurrencia de las personas en los estudios de coronavirus que estamos realizando actualmente. Se trata de personas que tienen en principio la sintomatología pero al momento del testeo no estamos observando casos positivos. O en el caso de que tengamos positivos son en un muy bajo porcentaje”, observó.

Cuello, uno de los pioneros de la virología en Mendoza junto Carlos Espul, actual coordinador del actual Sistema de Unidades Centinelas COVID-19 del Gobierno provincial, además valoró la utilidad que ha brindado “la vacunación para la protección de la población más cuando ya tenemos un 50% de vacunados y por otro lado hemos tenido muy pocos casos ante la tan temida variable Delta. Esto ha contribuido a que no tengamos una explosión de casos ”.

Ante la posible tercera ola de la pandemia en el país y siempre con la precaución presente de atender posibles casos de la variante Delta, el también tesorero de la Caja de Previsión de la Salud Mendoza, confirmó que “estamos preparados ante la posibilidad de realizar una posible PCR que es una alternativa que llamamos IN HOUSE, que nos brinda una aproximación que es el paso anterior a una confirmación que se realiza por secuenciación en Bueno Aires. Pero ya con esta metodología podemos acercarnos mucho al diagnóstico”, aseguró.

“Hasta ahora hemos tenido una muy buena correlación, diría en un cien por ciento de los casos que hemos detectado positivos y que posteriormente han sido confirmados a través de la mencionada secuenciación en Buenos Aires”, manifestó.

Reactivos disponibles para detectar la variante Delta

Según Cuello “el PCR IN HOUSE son los que fueron desarrollados por el CONICET pero no son comerciales. Sino que son estudios reactivos que de alguna forma permite que investiguemos, estudiemos y probemos. Un poco familiarmente se denominan de esa manera porque no son comerciales sino que son a base de investigaciones, estudios y protocolos que nos permiten hacer los diagnósticos. Son reactivos que han sido previamente chequeados y validados para estos tipos de estudios”.

El profesional de la salud mendocino en tanto confirmó que “siempre estamos atentos, esperando la posible tercera ola en Mendoza. Que había sido esperada para los meses más fríos y no sucedió afortunadamente. Y ahora la temperatura influye mucho para que no se produzca. Claro, con la ayuda de las vacunas. Por lo que no vemos una gran preocupación al respecto aunque recomendamos no desatender las medidas sanitarias personales”.

Eliminación de los cupos para ingresar en avión al país

Ante la eliminación de los cupos para el ingreso de viajeros al país por medios aéreos Cuello aconsejó no distraerse: “Estamos muy atentos por lo que pueda suceder con quienes ingresen a la Argentina proveniente de países donde han habido problemas con la variante Delta. Hay que ver la manera en la que responderemos ante esta situación. Principalmente ante la llegada de chilenos, brasileños, de estadounidenses y también desde Europa. En la medida de que esta circulación se vaya normalizando estaremos analizando la manera de responder ante cualquier situación”.

Cuello marcó puntualmente la preocupación que le genera la asistencia masiva de personas a los distintos sucesos deportivos: “Vemos que la gente no mantiene la distancia. Que no usan el barbijo. De la misma manera cuando observamos otros tipos de manifestaciones masivas en donde no se respetan las distancias interpersonales. Estamos viendo un acercamiento muy estrecho entre las personas que no es aconsejable”.