Pandemia 2021: proponen un plan estratégico para el Este

La Zona Este de Mendoza buscará desarrollar a la brevedad su propio plan estratégico para luchar contra la pandemia por el coronavirus fuera de las normas dispuestas a nivel nacional como provincial. Esto, ante la preocupación oficial por el alto nivel de positividad que ya se eleva a cerca de un 45%.

Así fue propuesto por el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, quien convocó durante la mañana del viernes, una reunión del Comité de Crisis Sanitaria de San Martín ampliado, que incluyó a todos los directores del municipio, concejales, representantes gremiales, entre otros actores de referencia del departamento.

“Una de las estrategias que hemos pensado es en iniciar una campaña de difusión de alto impacto para que se cumplan con las normativas establecidas”, manifestó el jefe comunal del Este mendocino.

En ese sentido aclaró que “no quiero que se estigmatice a los jóvenes pero sí que sigan siendo concientizados con mayor insistencia. Porque son múltiples las complicaciones que podemos tener. No porque salgamos de una terapia o nos den de alta no significa que me salvé”.

“Creo que las medidas deberían ser aplicadas en forma conjunta entre los 5 departamentos del Este, porque la gente se moviliza entre esas comunas, somos vecinos”, explicó Rufeil.

Y añadió: “A veces nos quieren enviar tanto desde la provincia como de la nación alguna normativa enlatada y yo no soy muy partidario de eso. Sí tenemos que escuchar a todos. Para eso necesitamos un plan estratégico de la Zona Este y con ese sentido me reuniré con todos los intendentes”.

Insistió que “necesitamos todos involucrarnos con actividades, con medidas, por eso voy a llamar a los jefes comunales este fin de semana con el fin de que vayamos pensando en medidas nuevas y comunes”.

Antes, a nivel a modo de introducción, Daniel Llaver, presidente del Concejo Deliberante de San Martín, admitió: “Hemos aprendido mucho en el último año y medio. Tenemos cosas a favor y cosas en contra. Conocemos cuáles son las consecuencias de la pandemia. Lo otro muy a favor que tenemos es que tenemos la principal arma para combatir a este virus, que es la vacuna. Si embargo no la tenemos en la medida en la que todos quisiéramos”.

“A esta altura de la segunda ola ya deberíamos tener a un 50% de la población vacunada. Creo que hasta el momento estamos llegando a un 20% con la primera dosis y recién en este momento estamos ante la formación de los anticuerpos para este virus”, manifestó.

Alertó que “la gran pregunta es por qué se siguen produciendo tantos contagios. Es simplemente porque no tenemos la suficiente cobertura contra el virus”.

Entre las situaciones contrarias que enfrenta la región consideró que “esta segunda ola viene con mucha más cantidad de contagios. No sé si es más lesivo el virus, pero sí estamos seguros de que es más contagioso. Contra esto nada es suficiente. El nivel de contagio es tan grande que llegamos a tener unos mil contagios por día. El año pasado el nivel fue mucho más bajo”.

“No podemos echarle la culpa a nadie. Esto trasciende a las buenas voluntades. Trasciende a los gobiernos. Muchas cosas se están haciendo bien y otras no tanto. Para eso estamos hoy acá. Pero el sistema sanitario está trabajando a full. Afortunadamente los contagiados en el sistema de salud son mucho menos que en 2020. Aunque están sobre demandados. No se conocen casos de personas que se haya quedado sin atención, a pesar del estrés que demuestra el sistema de salud”, informó.

El médico, jefe del Comité de Crisis Sanitaria de San Martín, apuntó que “hasta hoy podemos decir que no ha quedado nadie sin atender en San Martín. El problema es que llevamos muchos días con esta meseta alta y al parecer no cederá”.

“El intendente viene bregando y está preocupado por la situación y necesitamos que se siga insistiendo en mantener las precauciones necesarias para contener esta pandemia”, dijo.

En tanto, Rufeil, marcó que “es cierto, como dice Daniel Llaver, que este virus ahora es más contagioso. Es verdad que el sistema de salud nuestro no ha colapsado, pero no tenemos que confiarnos en eso. Porque en unos 15 o 20 días el nivel de contagios podría aumentar. Y eso sería peligroso porque los recursos son limitados, tanto en cantidad de camas, profesionales de la salud como en medicamentos”.

“El hospital es una parte del sistema. Porque en su conjunto está compuesto también por la parte privada. Eso nos quiere decir que debemos trabajar en forma conjunta”, señaló.

Peocupa la situación sanitaria del Este

Omar Dengra, director del Hospital Perrupato, recordó: “Realmente la pandemia nos tomó desprevenidos el año pasado, cuando tuvimos una cuarentena muy estricta, y eso hizo que el nivel de contagios se contuviera”.

“En el Este estamos bastante peor que en otros lugares. Estamos con un nivel de posibilidad de un 45%. Llevamos unos 20 días que de la terapia intensiva no sale nadie. Los resultados no son buenos más allá de que estamos totalmente operatitvos. Tenemos 60 camas y fácilmente tenemos una ocupación de unas 50. Lo que nos preocupa es el alto nivel de positividad”, explicó.

El médico solicitó “un pacto social para que disminuya el nivel de contagios. Por el momento no tenemos inconvenientes con los insumos pero no sabemos hasta cuándo se podrá mantener esta situación. Esto ha desbordado a todo el sistema, no solo nacional sino también mundial, porque las materias primas para elaborar medicamentos son limitadas”.

“Mucha gente que vive en Junín trabaja en San Martín, y ese es un ejemplo de que el virus se traslada fácilmente de un lugar a otro. Es necesario tomar medidas a nivel regional. Hay que respetar las medidas de salir según el número del DNI. Pero también hay que tomar conciencia de que si no hace falta salir aunque me toque el número de DNI no debería hacerlo”, pidió.

Hizo hincapié en que “algo tenemos que hacer. Hay que comenzar a tomar medidas individuales. No andar sin necesidad en la calle. El personal de la salud ya no pude hacer más. El desgaste y el desgano es altísimo. La gente se desalienta de no saber qué hacer. Si bien están todos trabajando tenemos que reconocer que las ganas y el empeño no es el mismo. Aunque hayamos puesto equipos de psicólogos para apoyarlos. Hay que apelar mucho a la conciencia individual”.

Antes de restricciones más severas

Liliana Roggerone, Coordinadora Regional de Salud de la Zona Este, reconoció que “a nivel regional se están tomando algunas medidas como es la de aumentar los puestos de testeos. El fin es detectar a quienes presentan síntomas para que se queden en sus casas y no se movilicen”.

“Ayer tuvimos un caso en Rivadavia de un acto religioso donde hubo 18 casos positivos. La gente necesita estar contenida pero por favor no vayamos a las reuniones colectivas. Hay que evitar de tener un familiar directo internado y no podamos hacer nada”, contó la médica de familia y pediatra.

Resaltó que “nos cuesta mucho aceptar el hecho de haber observado a colegas que no pudieron seguir adelante después de haber adquirido el virus. Ayer el Gobernador pidió que los comercios no permitan que ingresen los clientes que no les corresponde el número de DNI para salir”.

“Lo jóvenes deben entender que a las 11 de la noche se corta la circulación y basta. Pero será mucho más difícil si tenemos que tomar medidas más restrictivas. Tenemos que bajar el índice de positividad que oscila entre un 42% y un 45%. Hay que ayudar a todo el personal de la salud que está muy cansado”, coincidió con Dengra.

Horarios de comercios y controles en espacios abiertos

Retomando la consideración de normativas propias para el Este, Rufeil, pidió contemplar que “también hay que conseguir un horario para el comercio, sin poder afectar a los comercios cercanos a los hogares. Pero sí en supermercados, donde debería ingresar solamente una persona y si hay acompañante que espera fuera”.

Por su parte el comisario inspector José Luis Funes, completó que “se está trabajando en conjunto en los departamentos para controlar la restricción de circulación nocturna. Estamos observando que la gente está respetando las medidas. Pero sí hemos observando que la gente sigue reuniéndose en algunos casos en las plazas, compartiendo el mate o las bebidas.

“Entre las fuerzas policiales es verdad que no tenemos un nivel de positividad alto aunque sí un buen número de efectivos que están aislados de manera preventiva y eso nos hace ver reducida la fuerza. Esto complica con recargos a quienes están en plenas funciones”, comunicó.