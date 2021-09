Oscar Sagás: “La post pandemia dejará muchas cosas para abordar"

El subsecretario de Salud de la provincia y pre candidato a diputado provincial por Cambia Ya, Oscar Sagás, habló sobre sus propuestas de cara a las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El médico, que salió en busca del voto joven con un spot de video animado, aseguró en diálogo con FM 91.7 que el contacto con la gente es su fuerte y que "siempre ha sido muy bien recibido".

Dentro de la lista 503 B, aspira a quedar en las definitivas de Cambia Mendoza para los comicios legislativos de noviembre. Con respecto a la conformación de ese espacio, admite que en la campaña debe explicar al electorado que el frente oficialista cuenta con una lista A y una B.

A propósito de su perspectiva como posible legislador electo, Sagás adelanta que su prioridad serán los temas vinculados a la salud: “La post pandemia dejará muchas cosas para abordar desde aristas, no solo la salud, lo económico, la educación y patologías que quedaron rezagadas. Son patologías, sobre todo, las crónicas no transmisibles: cáncer, hipertensión, diabetes, infectocontagiosas, que siempre hay que tratar y planificar cómo se abordará todo”.

En este sentido, el precandidato advierte que es momento de planificar políticas sanitarias que garanticen la preparación de los sistemas de salud ante futuras pandemias: “Yo voy a tratar de legislar sobre situaciones fundamentalmente para que el país esté preparado desde infraestructura, equipamiento, vacunas o para cualquier otra situación que pueda llegar a pasar y que sea una catástrofe” prometió.

Oscar Sagás no es nuevo en la política mendocina. Antes de ocupar el actual cargo de subsecretario de Salud, cumplió funciones como senador provincial por Mendoza (1999 a 2003) y ha participado en el armado de estrategias sanitarias durante gran parte de su carrera. Ahora, cree que hay nuevos desafíos en la inclusión de lo tecnológico y paradigmas económicos modernos, entre otros temas:

“Son otros tiempos, otras necesidades que va teniendo la población y que estamos avanzando a pasos agigantados. Hoy estar hablando de esto, de la tecnología del conocimiento, de nodos tecnológicos, seguir diciendo que tenemos un Polo Tic que es bueno pero hay que aumentar los nodos” analizó.

El electorado joven es sin dudas, el objetivo más difícil para los candidatos en todo el territorio argentino. Consciente de este desafío, Sagás apostó por mostrar su candidatura mediante un clip de 30 segundos en los que se lo puede ver personificado en un dibujo animado.

“Son las nuevas formas de comunicación. Hay otros videos que voy a sacar también, no solo para promocionar lo que se hace en Mendoza en materia de economía del conocimiento, sino también para llegar a los más jóvenes. Hay muchas maneras de llegar, está Instagram y TikTok pero esto me parecía una manera distinta. Mi lugar de médico es un lugar de servicio que siempre he ejercido así, así en qué puedo ayudar, esa palabra ha estado en mi forma de ser” explicó, acerca de cómo surgió idea.

Por último, el médico y precandidato a diputado anticipó que su objetivo es hablarle a los mendocinos sobre los temas importantes, pero de manera "que llegue y concientice".

“Hoy atravesamos una pandemia, estamos en campaña pero tenemos que hablar de la pandemia. Esta campaña es cortita, las PASO son tres candidatos, si la gente me acompaña que eso espero poder pasar a las generales y después demostrar todo el potencial de proyectos que puedo llevar a la Legislatura y que muchos de ellos se están trabajando", concluyó.