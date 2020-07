Orozco explicó por qué Las Heras fue excluida de la circulación comunitaria de COVID-19

Casi todo el Gran Mendoza quedó definida por la Nación como un área de “circulación comunitaria por conglomerado” del virus COVID-19.

Tal caracterización abarca a los departamentos Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú, el único que quedó excluido fue el departamento Las Heras, cuyo intendente Daniel Orozco dio explicaciones al respecto.

En torno a la situación epidemiológica de Las Heras, Orozco dijo a El Ciudadano: “Lo primero, es decir que estamos fuera de la declaración de la zona de circulación comunitaria. Seguimos implementando el control de los DNI, llevando a cabo la desinfección de los barrios, distribuyendo insumos de prevención y manteniendo el contacto con los referentes de la comunidad para tener un diagnóstico permanente del territorio y a la vez brindarles la información necesaria para atender la emergencia”.

Respecto a la zona de Uspallata, donde hay una importante circulación de camioneros, Orozco dijo que el departamento que él comanda es “la punta de entrada no solo de Chile a través de Uspallata, sino también de San Juan. Imagínate que tenemos una ruta permanentemente transitada por personas que vienen de otros países. Todo ha sido muy consensuando, en la zona de Uspallata y Alta Montaña estuvimos trabajando mucho con Gendarmería y con el hospital Chrabalowski”.

“Desinfectamos, estamos cooperando, habilitamos un parador para unos 200 a 300 camiones aproximadamente, con baños químicos que puso la provincia. El ACI tiene más o menos una capacidad de 600, 700 camiones, nosotros le habilitamos unos 200, 300 más”, detalló el intendente lasherino.

¿Por qué Las Heras no apareció entre las ciudades donde hay transmisión comunitaria?, se le consultó a Orozco, quien lo explicó de forma escueta y sencilla: “Por qué todos los casos detectados en Las Heras tienen nexo epidemiológico identificado” dijo.

“Estamos todos los días evaluando cómo han sido los contagios, los nexos y estamos aprendiendo porque es una situación inédita en el mundo y dentro de ese aprendizaje hemos visto que los contagios, los nexos y los clúster no han venido de estos lugares que hemos habilitado, no ha venido de los runners, no han venido de los que hacen ejercicio físico, no están viniendo de la parte gastronómica de aquellos que han hecho reservas en los diferentes lugares. Sino que muchos han sido, como dicen de algunas vicisitudes que han ocurrido” agregó el funcionario consultado por otros medios de prensa.

Ante el crecimiento de contagios, ¿cómo debe seguir la estrategia sanitaria de Mendoza?, le consultó este medio:

“Es crucial la conducta epidemiológica, recordemos que esta palabra del griego quiere decir, epi: sobre; demos: pueblo; y logos: estudio, por lo que estamos hablando sobre el estudio dinámico de la salud de los pueblos. Desde el Estado debe seguir sostenimiento de los protocolos fundamentales para la prevención y para la lucha contra el virus”, cerró Daniel Orozco.