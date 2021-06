Muchas teorías se han apoderado intentando explicar el verdadero origen del coronavirus. Más allá de las diferentes versiones que hoy conocemos, una sigue en proceso de investigación internacional y es la teoría de una fuga del laboratorio de Wuhan, en China. ¿Qué tan acertada está esta visión?

Para derribar todo tipo de especulaciones en el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano, lunes a viernes 12:30 horas, le consultamos a Jorge Quarleri, bioquímico e investigador del Conicet, por las mutaciones del coronavirus.

“La preocupación de ahora no nos toma con la guardia baja. Primero era ciertamente previsible por las características de los coronavirus porque en su naturaleza en tanto y en cuanto le permitamos replicarse el virus tiene- entre comillas- la magia de equivocarse cuando copia su genoma para generar virus" entonces aclaró que esto "le permite tomar tres caminos por un lado virus que serán inferiores infecciosamente e irán desapareciendo con el tiempo" pero por el contrario hay dos escenarios más, "uno es el que sostenidamente seguimos teniendo y es que el virus tiene la misma capacidad replicativa" y el último escenario es el que "cuando aparecen variantes con un comportamiento biológico, que gracias a esas mutaciones, esto es, se logran ejemplares de este agente con otras capacidades".

Asimismo indicó que todas estas cepas o nuevas variantes son "darwinianamente hablando más adaptables", y que siguen poniendo en peligro la salud de las personas.

Origen del COVID-19: ¿Fue creado en un laboratorio? ¿Cuáles son los datos?

El investigador expreso que "desde el punto de vista de cómo estudiamos un virus para conocer su origen tenemos el establecimiento de filiaciones" por ello aseguró que "hay que compararlo para saber respecto de otros antecedentes si existe alguna vinculación desde lo filogenético".

“De alguna manera es como hacer un árbol genealógico de él tratando de ver qué tipo de parientes cercanos conocemos", En este sentido manifestó que "se hizo esto con este coronavirus en particular y aparecieron claramente parientes muy cercanos".

Más allá de ese hallazgo, Quarleri sostuvo que el punto central en esto tiene que ver "con que esos parientes no tenían que ver con el hombre sino con animales. Esta pandemia habría tenido un origen zoonótico. El virus que estaba afectando animales, en este caso particular murciélagos, habría hecho un salto de especie para llegar al hombre"

¿Es factible que haya ocurrido?

"Sí, es factible. Digo factible porque entre el virus que conocemos que infecta a murciélagos y el que nos infecta a los hombres hay algunas diferencias que la temporalidad con la que esto apareció no permitiría que ocurriera en forma directa. Esto da lugar a la necesidad de que hubiere existido un hospedador intermedio".

Y agregó "cuando vimos que había un 96% de homología entre el virus de los murciélagos y el que nos infecta a los humanos. El tiempo empezó a plantear algunas otras dudas que no han sido esclarecidas desde el instituto Wuhan, China que estudia específicamente a los coronavirus".

“Ahora bien, no creo teorías conspirativas. Es una aseveración absolutamente personal. En lo que yo sí creo como posibilidad concreta es que este virus haya hecho el traspaso con un evento zoonótico, pasando concretamente del murciélago al hombre, pero no hacia fines del 2019. Es probable que el traspaso haya ocurrido mucho tiempo antes. Tanto tiempo antes que le ha permitido a este virus ganar adaptabilidad a la nueva especie, cuando tuvo muy buena adaptación fue capaz no solo de pasar del murciélago al hombre, sino de ganar inter transmisibilidad humana" esclareció.

De acuerdo con lo que sabemos el virus se adapta con una rapidez asombrosa y por eso Quarleri dice que "este tipo de virus en particular tiene una magia" porque tiene una adaptación a diferentes ambientes donde entran en contexto las etnias, pero permite acomodarse de una manera absolutamente mágica" y concluyó "hay mucho virus que termina siendo basura y se pierde, versus otro como la variante Delta".

El bioquímico finalizó concientizando sobre las actuaciones de los humanos en la tierra y cómo éstas influyen en un círculo que luego vuelve a nosotros mismos. "El problema del hombre es que nos hemos metido en un montón de ecosistemas donde no debemos, eso llevar a tomar contacto con muchos animales silvestres, este puede ser uno de los grandes disparadores”.