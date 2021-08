Nueva propuesta para bajar la edad de imputabilidad

Mendoza se conmovió en los últimos días por otro caso de violencia extrema que se cobró la vida de una niña, de tan solo 15 años, a manos presuntamente de otro menor de apenas 14 y el caso volvió a disparar el debate sobre a qué edad los menores son responsables de sus actos.

El tema opone a dos doctrinas claramente diferenciadas. Por un lado, el garantismo penal que es enarbolado por jueces y políticos muy cercanos al Gobierno nacional, como el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl Eugenio Zaffaroni, y por otro lado, posiciones que hacen hincapié en aplicar la punibilidad de la ley desde mucho antes.

En ese sentido, el diputado provincial del PRO Gustavo Cairo presentó un proyecto de declaración para que se debata en el Congreso la edad de imputabilidad.

En diálogo con FM 91.7 el legislador comentó: “La verdad es que es un tema que viene circulando desde hace tiempo, pero con pocos progresos; hay proyectos presentados en el Congreso de la Nación pero duermen el sueño de los justos”.

También explicó que “hay por otra parte una corriente del derecho penal que tiende a calificar como víctimas a los victimarios. Entonces muchos crímenes quedan impunes, sobre todo crímenes graves cometidos por adolescentes de 15, de 14 años... homicidios por los que no los pueden juzgar”.

“Entonces me parece que es urgente, por eso presentamos el proyecto, que es nacional, en la Legislatura de Mendoza, para que el Congreso se aboque a tratar realmente esta situación”, agregó.

Justamente es un proyecto de declaración porque la legislación penal es órbita del Congreso nacional, pero las dos leyes que rigen la responsabilidad penal de los menores datan una de ellas del gobierno del dictador Jorge Videla, y la última reforma fue del año 83, cuando todavía estaba en el gobierno el general Bignone. En ésta se reafirmó este criterio de que el menor de 14 años no es responsable penalmente de un homicidio porque se lo equipara con las personas incapaces, las personas que no tienen discernimiento”.

“Pero para muchos ya es claro que a esta altura de la evolución humana, de la cultura, un menor de 14 años tiene perfectamente diferenciado lo que es el bien y el mal”, aseveró.

“La mayoría de los países del mundo tiene una edad de imputabilidad mucho más baja. Ahí en el proyecto he puesto varios ejemplos, pero Alemania e Italia tienen 14 años. Otros países, como Francia, tienen 13, e inclusive Costa Rica y México tienen 12 años e Inglaterra tiene 10”, ejemplificó el diputado.

Y agregó que allí “un chico de 11 años mata a una persona y se lo puede juzgar, o de 10, como pasó hace varios años en Inglaterra. En Argentina no, directamente quedan impunes, no queda antecedente, no queda nada. Por supuesto que un adolescente puede cometer un error por falta de madurez, y por ahí no está bueno que esté marcado por un error de la adolescencia”.

“Ahora, un homicidio no es un error, digamos. Creo que a ninguno de nosotros se nos ha ocurrido y no se nos ocurrirá matar a nadie”, estimó.

Cairo recordó también que este debate tiene ya mucho tiempo, e incluso rememoró: “Yo tuve una polémica inclusive en Twitter con Aníbal Fernández, en el 2013, por este mismo tema. Creo que él trataba de animales a los que querían bajar la imputabilidad, y bueno, yo le contesté, pero me parece que es urgente que lo hagamos más allá de que haya algún régimen penal diferenciado para los que sean menores de edad”.

Y profundizó señalando que “otro de los factores de una propuesta de reforma también es el sistema penitenciario, que es deficiente para los mayores, y ni pensar cómo será para los menores”.

En la consideración política, el legislador agregó: “Nombraron recién a Zaffaroni, y creo que él sigue influyendo mucho en la posición de los populistas, porque en buena parte de las universidades del país, en la de Mendoza también, se estudia Derecho Penal por los tratados y manuales de Zaffaroni”, expresó.

“Él cree que los victimarios son víctimas, entonces a partir de ahí, mientras menos penas se apliquen, mejor. Esto ya lo hacía desde la doctrina con los estudiantes en otras universidades, y después se fue incrementando... Y luego cuando el kirchnerismo lo puso en la Corte Suprema de Justicia, el daño que se hizo en materia de seguridad en el país fue inconmensurable”, consideró.