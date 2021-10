Nueva estafa: ofrecen falsos turnos para tercera dosis

Una advertencia por una nueva estafa con la campaña de vacunación en Mendoza está circulando entre grupos de WhatsApp y redes sociales.

Según describe el texto, los malhechores llaman por teléfono a sus víctimas y se hacen pasar por el Ministerio de Salud para, presuntamente, agendar un supuesto turno para la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19.

Al parecer, los estafadores llaman y disponen de alguna información sobre la víctima, como mail, dirección o teléfono. Así, piden que la persona les envíe un código SMS para apoderarse de sus cuentas de WhatsApp.

El mensaje de alerta insta a compartirlo con familiares y amigos para que más personas puedan identificar este nuevo engaño, que se aprovecha de las novedades sobre la posible aplicación de una tercera vacuna para reforzar la inmunización.

El mensaje de advertencia

"Me acaban de llamar supuestamente del Ministerio de Salud para supuestamente agendarme para la tercera Dosis de refuerzo. Tenían todos mis datos: mail, dirección, teléfono, etc. Después me pide que les dé un código que me mandaron por SMS (para hackearme el WhatsApp) y cuando les digo que no se los voy a dar me cortan. Así están hackeando!! Para que les avisen a todos sus familiares, amigos etc.! Estén alertas, me compartieron esta modalidad de robo. Saludos"

Qué tener en cuenta para identificar estos llamados

No es la primera vez que una estafa de este tipo circula entre los ciudadanos. En su mayoría, los autores de estos engaños buscan aprovecharse de los vacíos de información o dudas habituales en algunos servicios públicos; en este caso, los rumores de que el Ministerio de Salud de la Nación evalúa aplicar terceras dosis para reforzar la inmunización contra el COVID-19.

Dicha iniciativa fue confirmada este martes por la titular de la cartera sanitaria nacional Carla Vizzotti, quien adelantó que posiblemente se apliquen vacunas de refuerzo a personas que:

Hayan cumplido un año después de la aplicación de las dos dosis del esquema regular

Hayan sido vacunadas con Sinopharm, ya que, según explicó la funcionaria, "al ser una vacuna no activada, los anticuerpos no duran tanto tiempo y eso fue lo que dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

Por lo tanto, y si bien es una posibilidad a futuro, actualmente ni el Gobierno nacional ni los provinciales están otorgando turnos para aplicar terceras dosis de vacunación.

En caso de que se efectúe un llamado para reforzar la inmunización con una nueva, es importante destacar que los llamados oficiales para dar turnos de vacunación nunca se harán por medio de WhatsApp ni por llamado telefónico, por lo que El Ciudadano recomienda desestimar dichas convocatorias.

Además, es muy importante recordar que ninguno de estos avisos requerirá una respuesta escrita, ni mucho menos un código de seguridad, bajo ninguna circunstancia.

El correo electrónico y los mensajes de texto (SMS) son las vías habituales para la comunicación de citas de inoculación, incluyendo el detalle de lugar y hora, siempre con la previa inscripción de los interesados a través de la página oficial del Gobierno de Mendoza.

Si no recibiste el sms ni tampoco el mail, podés controlar el estado de tu turno en la web del Gobierno, con tu número de DNI y de ticket.

En caso de que no hayas anotado el número de ticket y no lo recuerdes, podés recuperarlo (click AQUÍ). Para esto es necesario consignar el número de DNI y el sexo.

Antes de entregar información confidencial o asistir a alguna convocatoria no oficial, podés realizar tu consulta al MendoBot del Gobierno de Mendoza, vía chat de WhatsApp, como así también por medio de la línea telefónica 148.