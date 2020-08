Nueva cuarentena en Mendoza: sigue todo igual

El gobernador Rodolfo Suarez mantuvo este martes una reunión con intendentes del Gran Mendoza, para analizar entre otras cuestiones el panorama sanitario en las zonas que justamente son las más populosas de la provincia.

Luego del encuentro, anunciaron desde el Ejecutivo que se extenderá el distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) en todo el territorio provincial, hasta el 31 de agosto inclusive.

La medida será publicada esta noche en el Boletín Oficial y comenzará a regir a partir de las 00 hs.

El hecho de que Mendoza continúe dentro del DISPO y no haya pasado al ASPO, a pesar de que la velocidad de duplicación casos está por debajo de los 15 días, tiene que ver con que Suarez, explicó a la Nación que el sistema sanitario está funcionando correctamente y tiene capacidad de respuesta. Además de que la decisión de mantener a la provincia en la etapa sanitaria actual, apunta “a que haya sostenimiento del empleo y a las libertades colectivas, pero apelando a las responsabilidades individuales” indicaron fuentes oficiales.

“Hoy la situación del empleo no es buena, por eso estamos tratando de sostener el estatus actual. Pero estas medidas no se van a poder mantener en el tiempo si la movilidad de gente no disminuye”, aclaró Suarez al respecto.

“Salgan sólo para lo necesario, tenemos que bajar la circulación de gente” sostuvo Suarez.

¿Qué medidas regirán a partir mañana y hasta el 31 de agosto en Mendoza?

Continúan prohibidas en todo el territorio provincial, las reuniones familiares y/o sociales.

Siguen prohibido el funcionamiento para establecimientos clasificados como bares.

Se mantienen las limitaciones según la finalización del DNI para asistir a comercios.

Continúa la restricción de la circulación de personas en toda la provincia entre las 23.30 de cada día y las 5.30 del día siguiente. La excepción a esta norma, solo cabe para personas con alguna situación de emergencia médica debidamente justificada, deliveries, personal de las Fuerzas de Seguridad y prestadores del servicio sanitario.

El servicio del transporte público en Mendoza seguirá finalizando a las 00.30 hs, como lo viene haciendo desde el pasado 16 de julio.

El turismo interno y alquiler de alojamientos relacionados con esta actividad en el territorio provincial, sigue siendo solo apto para grupos familiares convivientes.

Departamentos mendocinos en los que no se puede ir como turista

El decreto que se publicará en horas de la noche de este martes sigue respetando la prohibición del turismo interno y a pedido de los intendentes, en los siguientes departamentos:

San Rafael

Lavalle

Malargüe

Santa Rosa

Desde el Gobierno insistieron en que los ciudadanos, sigan respetando las siguientes medidas: