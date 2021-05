Noticias a las 13 por CNN Radio Mendoza del 24 de mayo

El noticiero de CNN Radio Mendoza 91.7 se emite de lunes a viernes de 13 a 13.30.

NOTICIAS A LAS 13. LUNES 24 DE MAYO 2021

- SERVICIOS:

. Pronóstico para hoy y los próximos días.

. Estado de los Pasos Fronterizos.

. Información CAMBIARIA.



- INFORME COVID-19:

. Mayo tiene record de fallecimientos y es alto el acatamiento al confinamiento.

. Nuevos casos, recuperaciones, muertes y ocupación de camas de terapia intensiva.

. Vacunan a mayores de 35 años y a personas que perdieron su turno para recibir la primera dosis. Ana María Nadal, Ministra de Salud y Martín García, director de Salud de Godoy Cruz.

. Llegaron vacunas de Astrazeneca y hoy arriban Sputnik.

. Insisten en que la provincia compre vacunas con dinero de Portezuelo del Viento. Jorge Difonso, diputado provincial.

. Exigen que vacunen a personal esencial del Ex Cose y organismos afines. Beatriz Zanini, vocal de AMPROS.

. Refuerzan controles policiales para garantizar el cumplimiento del confinamiento. Néstor Majul, subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y Jonathan Cuevas, inspector de la Policía de Mendoza.

. Realizan controles sobre el transporte público y garantizan que la nueva disposición culmina el domingo 30. Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos.

. Calculan pérdidas para el país de 60 millones de dólares por el confinamiento de 9 días. José Vargas, economista.

. Aseguran que algunos sectores no cerrarán sus puertas por la situación y por la falta de autoridad del gobierno nacional. Mauricio Badaloni, presidente de la UIM.

. Describen la difícil situación económica profundizada por la nueva restricción dura. Adolfo Brennan, vicepresidente de la FEM.

. Presentam un proyecto para otorgar beneficios a los comercios no esenciales que estén cerrados durante el confinamiento. Federico Zamarbide, diputado nacional.

. Otorgan exención proporcional de tasas a los comercios que estén cerrados durante el confinamiento. Fabricio Cuaranta, presidente del Concejo Deliberante de Godoy Cruz.

. Se oponen a las nuevas restricciones y a las prioridades de los gobiernos nacional y provincial. Roberto Ajo, presidente del PD.

. Retoman la actividad judicial luego de los feriados. Alejandro Gullé, procurador general de la Suprema Corte.

. Corte Suprema: Resuelven la libertad de expresión y el derecho a ser informados de los ciudadanos argentinos durante la pandemia, tras la negación al ingreso de periodistas en Formosa. Carlos Aguigaga, uno de los abogados redactores del amparo presentado por la Fundación Libertad de Expresión y Democracia.

. Denuncian detención ilegal de personas que protestaban por el confinamiento en La Rioja. Guillermo Macloughlin, secretario general de la Junta de Gobierno del PD.

. Analizan el impacto de la pandemia sobre las personas. Fernando Nieva, psicólogo.