Noticias a las 13 por CNN Radio Mendoza del 2 de febrero

El noticiero de CNN Radio Mendoza 91.7 se emite de lunes a viernes de 13 a 13.30.

Con un inconfundible estilo, Belén López Grillo y Daniel Bressan te cuentan el acontecer diario de Mendoza, Argentina y el mundo.

Con veracidad y calidad de datos, se busca que el oyente tenga una fuente confiable de información, contexto y análisis.

- SERVICIOS:

. Pronóstico para HOY y los próximos días.

. Estado de los Pasos Fronterizos.

. Tránsito de la Municipalidad de Mendoza.

. Información cambiaria.

. Cortes de luz programados para mañana.

- INFORME COVID-19:

. Inició el nuevo ciclo lectivo en Mendoza. Rodolfo Suárez, gobernador.

. Habrán tres días de clases presenciales por semana como mínimo.

. Llegan más vacunas a la provincia para el personal de salud pero no para los docentes.

. No descontarán el ítem aula a docentes enfermos pero sí a los que falten por medidas de fuerza.

. Solicitan duplicar los docentes para comenzar las clases. Laura Espeche, secretaria de Acción Social del SUTE.

. Nuevos casos, recuperaciones y muertes.

. Paran prestadores y contratados de salud. Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMPROS.

. Denuncian escasez de turnos y largas esperas en el PAMI de Maipú. Silvia, hija de un afiliada.

. Solicitan denunciar colapso de pasajeros en el transporte público. Jorge Tévez, presidente del EMOP.

. Multan a colectivos de larga distancia por no cumplir protocolos. Alejandro Mutis, delegado de la CNRT.

. Preparan la campaña de vacunación en Ciudad. Ulpiano Suárez, intendente.

. Problemas de los vecinos de San Martín y trabajo para solucionarlos. Raúl Rufeil, intendente.

. Solicitan respetar los derechos humanos en contexto de pandemia. Tadeo García Zalazar, presidente de la UCR provincial e integrante de Juntos por el Cambio.

. Amplían detalles sobre el cierre de fronteras hasta fin de mes. Juan Manuel Serrano, delegado de Migraciones.

. Aceptan la propuesta salarial del gobierno. Martín Caín, secretario gremial.

. Vendimias virtuales en Godoy Cruz y San Martín. Tadeo García Zalazar y Raúl Rufeil, intendentes.

. Comenzó el programa "Sale Finde". Pablo García, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes.

- YA ESTA DISPONIBLE EL IMPUESTO AUTOMOTOR CON IMPORTANTES AUMENTOS Y DESCONGELAN LOS CRÉDITOS UVA. Jose Vargas, economista.

- REDUCEN LOS SUBSIDIOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE MENDOZA. Natalio Meme, secretario de Servicios Públicos.

- CONGELAN LOS INGRESOS AL ESTADO Y AJUSTAN EL GASTO PÚBLICO. Lisandro Nieri, Ministro de Hacienda.