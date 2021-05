No escalonarán el aguinaldo para estatales y confirmaron la fecha de cobro

El avance de la pandemia en la provincia de Mendoza, ha derivado en una gran inversión por parte del estado para poder paliarla.

Gran parte de los recursos se destinan a atacar la creciente curva de contagios y se aproxima un mes clave en materia financiera para la gestión de Rodolfo Suarez: junio y el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Mucho se hablaba de que en este escenario de escasez de recursos, los empleados estatales podían ver afectado el cobro del primer aguinaldo sin embargo, en recientes declaraciones en CNN Radio Mendoza, el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri confirmó que el próximo 18 de junio estará depositado el primer desembolso del SAC de los empleados públicos, con excepción de funcionarios políticos.

De esta forma, Nieri echa por tierra aquellas versiones que especulaban con un virtual escalonamiento.

"La provincia está significativamente mejor desde hace seis años y aún con una economía que no ha ayudado, una situación muy compleja a nivel país. Venía mal, de un absoluto desastre en el 2020 pero bueno, el orden las cuentas públicas creo que está teniendo su resultado", declaró Nieri en el diálogo radial.

"Nosotros teníamos una provincia que con una mejor economía, terminó en una situación de desastre. No le pagaba a ningún Municipio, ni oficialista ni opositor a fines del 2015. No le pagaban los sueldos a los empleados públicos, tenía un nivel de deuda fenomenal y de deuda pésima, de muy mala calidad y bueno obviamente, no le pagaban a los proveedores. Además no hacían obra pública, había una presión impositiva alta”, detalló el ministro de Hacienda, haciendo un raconto del panorama económico anterior según su entender.

"Aun teniendo en cuenta la situación que se vivió el año pasado, algo realmente insólito, de ausencia de actividad económica y creo que a veces nos cuesta acordarnos de la provincia que teníamos hace un año atrás, aun así nunca corrió ningún riesgo la prestación del servicio público. Creo que eso es lo fundamental", dijo Lisandro Nieri.

"Mendoza tiene 90 mil empleados pero el pago de salarios públicos, no corrió ningún peligro el año pasado y afortunadamente podemos decir que esto no será problema ahora tampoco, aún con una situación económica complejísima", especificó el ministro.

"En el caso de los aguinaldos, hemos confirmado que prácticamente la totalidad de los empleados públicos, dejando de lado a los funcionarios políticos, a los les posponemos el pago para el mes de agosto, la totalidad del sector público, el viernes 18 de junio va a tener depositado el medio aguinaldo", cerró el titular de Hacienda de la provincia, en diálogo con CNN Radio Mendoza.