Ni Una Menos: repudio y nueva marcha por Abigail Carniel

El Colectivo Ni Una Menos de Mendoza se refirió este viernes a la decisión del Tribunal Penal Colegiado de "dejar en libertad a los detenidos por el femicidio de Abigail Carniel".

A través de su cuenta oficial de Facebook, titulada "Repudio a la Justicia de Mendoza", el colectivo manifestó el rechazo total al tribunal integrado por Víctor Comeglio, Belén Salido y Marcelo Gutiérrez del Barrio por dejar en libertad a los tres detenidos, aunque uno de ellos continuará preso por otra causa.

En ese sentido reclamaron que es "un retroceso enorme en términos de justicia" porque, de acuerdo a la organización, no se contemplaron las pruebas que están dentro del expediente, como tampoco se tuvo en cuenta que Abigail todavía no aparece.

"No sabemos dónde está, ni qué pasó. Exigimos que la Justicia y el Gobierno de Mendoza se hagan cargo. Queremos respuestas ya"

En esa línea, el colectivo le exige al fiscal de la causa "una investigación eficiente", ya que "la desaparición de Abigail no puede quedar impune". A su vez, le pidieron al gobernador Rodolfo Suárez que garantice la seguridad de la familia de la joven.

"No vamos a parar hasta saber qué pasó, no vamos a parar hasta saber la verdad, no vamos a parar hasta encontrar a Abigail. Toda nuestra solidaridad y acompañamiento con la familia", finaliza el sentido mensaje.

El caso

Los imputados, Matías Díaz, Martín Márquez y Vicente Chumacero recibieron la revocación de sus prisiones preventivas el jueves, por lo que dos de ellos recuperaron la libertad en forma efectiva (Márquez y Chumacero). Para los jueces, no hay pruebas suficientes en contra de los acusados.

Ahora, el fiscal Carlos Torres deberá trabajar para encontrar nuevos acusados, pruebas y certezas en torno a uno de los casos que ha mantenido en vilo a la provincia y que genera cada vez más impotencia y rechazo.

Abigail desapareció el 15 de abril, cuando volvía por la noche en micro desde el centro. La joven se bajó unas paradas antes, en el barrio Sargento Cabral, de Las Heras, y no se supo nada más de ella. Hubo distintas teorías, entre ella la hipótesis relacionada al consumo y tráfico de drogas, pero lo cierto es que tras varios allanamientos, no hay pistas certeras. Mucho menos ahora que la causa tampoco tiene acusados presos.

Marcha Ni Una Menos: nueva convocatoria

A raíz del caso de Abigail, sumado a tantos otros de violencia, el colectivo convocó a una nueva marcha. Se desarrollará el lunes 30 de agosto a las 17 desde el Km 0, (San Martín y Garibaldi de Ciudad).

Se marchará para pedir justicia por: Melody, Lucía, Abigail, Josefina, Griselda, Gisella Gutiérrez, Vivana Luna y por la aparición con vida de Tehuel y Guadalupe.