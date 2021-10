¿Negocio paralelo? Los mitos vinculados a la RTO

Frente a la circulación de información en redes sociales vinculada al alquiler de neumáticos y kits de emergencia para "pasar" la Revisión Técnica Obligatoria, el presidente de la Cámara de RTO de Cuyo aseguró que "siempre se dice pero nunca hay pruebas, se comenta pero nunca aparece nadie".

Eduardo Toranzo aseguró en el programa En La Mira de FM 91.7 que tiene talleres en varias partes del país y que "es un mito como varios que suceden alrededor de la RTO".

Con respecto al supuesto negocio paralelo de los polarizados donde, según dichos en las redes, obligan a los propietarios a sacarlos para realizar la revisión y luego ofrecen sitios para volver a colocarlos, Toranzo aseguró: "La resolución 106 de la Provincia sí permite el polarizado en tonos 1 y 2. Con respecto a los negocios paralelos, hasta ahora no conozco ningún caso que hayan denunciado o haya alguien realmente comprobado que haya alquilado una rueda o un kit de seguridad".

Multas

Toranzo explicó que hasta el 1 de marzo de este año "cualquier persona que tenía el vehículo radicado en Mendoza podía salir de la provincia, le podían hacer una multa en cualquier jurisdicción, pero uno podía hacer un descargo y no se la cobraban, porque no tenían un sistema implementado".

Sin embargo, a partir de esa fecha es obligatorio tener la RTO para los vehículos de la provincia porque la ley está implementada.

"Lo que hizo la provincia es decir 'les voy a dar de acá a enero para regularizar el parque automotor y no sancionaremos internamente la falta de la RTO', pero no es que está en stand by, la Ley está implementada y es obligatorio", aclaró el presidente de la Cámara de RTO de Cuyo.

Vacaciones: crece la asistencia a los talleres

Hasta el mes de septiembre, solo el 5% del parque automotor de la provincia realizó la Revisión Técnica Obligatoria.

Sin embargo, Eduardo Toranzo expuso que se observa un gran crecimiento en la demanda: “Mendoza es una de las últimas provincias del país que implementó la revisión técnica. Esto será cuestión de tiempo, pero la gente en octubre empezó a venir, entre 300% y 500% más por día, lo cual significa que está tomando conciencia de la obligatoriedad, de la seguridad vial y tampoco quiere llegar a fin de año, que se quiere ir de vacaciones, y estar fuera del marco legal".