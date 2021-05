Ante una insistencia persistente, la ministra de Salud, Ana María Nadal, entregó en la Comisión Bicameral de Seguimiento un informe sobre la situación sanitaria y epidemiológica de Mendoza.

La reunión se realizó a puertas cerradas, sin transmisión y sin medios de comunicación presentes, aspecto que despertó las críticas de la oposición.

"La ministra dijo que esta reunión tenía que ser privada, para no alarmar a la sociedad", aseguró el senador Lucas Ilardo. Por su parte, Nadal indicó a la prensa que esta decisión no fue suya.

"Pudo haber sido un encuentro productivo y propositivo, pero no recibimos ni una sola propuesta, solo preguntas basadas en supuestos y dimes y diretes", planteó la titular de la cartera sanitaria.

Además, confesó que la oposición no permitió terminar la exposición y reprochó: "Poner la pandemia en el barro político, no le hace bien a Mendoza, no le hace bien a nadie".

En tanto, la ministra aseveró que "no estaríamos con la dificultad que hoy tenemos en Mendoza y en el país si tuviéramos vacunas. Nosotros sabemos que la solución a la pandemia no es sólo detectar y ampliar camas de terapia. La solución es vacunar".

Situación epidemiológica de Mendoza

La cartera sanitaria expuso que, desde que se inició la pandemia, la provincia registra un total de 106.134 casos confirmados, con un 94,05% (99.825 personas) de recuperados y un 2,11% (2.249 personas) de letalidad.

Respecto de este último dato, Nadal explicó que “en promedio esa tasa es más baja que la del nivel nacional”.

Informó, a su vez, que el promedio de edad de los casos confirmados es de 41,8 años; el de recuperados es de 41,2 y el promedio de edad de los fallecidos es de 71,1.

En esa línea, dijo: “Hemos observado que ha disminuido la tasa mortalidad en personas mayores de 70, por la incidencia de la vacunación y se ha trasladado a personas menores, probablemente por la característica de la segunda ola”.

Por otra parte, mencionó que se amplió la atención de camas de mediana complejidad durante el 2020, sumando hoteles con un total de 308 camas y que, en lo que va de 2021, se sumó un hotel con 80 camas y 30 concentradores de oxígeno atendidos por equipos de salud.

Además, la provincia sumó 140 unidades de camas críticas al sistema sanitario, de las cuales 93 quedarán definitivas, alcanzando un total actual de 571 camas.

Respecto a la situación de las escuelas, sostuvo que sólo el 30% de la comunidad educativa está de manera presencial, teniendo en cuenta la asistencia por burbujas.

Del total de estudiantes, el 0,01% constituyen casos confirmados, mientras que, en el caso del personal escolar, el 0,05% del total.