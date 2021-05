Nadal destacó que se han desacelerado los contagios en Mendoza

La ministra de Salud Ana María Nadal, visitó esta mañana el flamante punto de vacunación contra el coronavirus que tendrá lugar en la sede del PAMI sobre calle Belgrano de Ciudad y analizó, en diálogo con los medios, detalles de la situación sanitaria de la provincia.

Mendoza registra según la información oficial del último parte sanitario, 97.978 casos positivos confirmados COVID-19 desde que comenzó la pandemia, 92.832 personas recuperadas y 2.033 fallecimientos.

En torno a la incidencia de la segunda ola de coronavirus en Mendoza, la ministra Nadal destacó que “hay una atención importante del sistema de salud, hemos desacelerado el crecimiento exponencial que tuvimos en la primera quincena de abril. Ese crecimiento exponencial está desacelerando, hay que esperar el resultado de las medidas tomadas el primero de mayo, que tiene que ver fundamentalmente con las restricciones”.

“A uno le gusta juntarse con la familia y con amigos, pero bueno necesitamos ver los resultados de estas restricciones. Lo importante es ver los espacios de mayor relajación y aumento de contagios”, reflexionó la ministra.

“Nosotros hemos generado un aparato y una organización del sistema de salud, una contención para la terapia intensiva, en donde todos los mendocinos que han requerido la atención en el sistema de salud la reciben. Aprovecho para reconocer el esfuerzo que hace todo el personal de salud”, destacó Nadal al tiempo que le pidió a la ciudadanía que “cuando se relajen, piensen que hay detrás todo un grupo de gente que hace un esfuerzo durísimo para atender una situación que es pandemia, algo que afecta a todo el mundo”, enfatizo la ministra de Salud.

“Estamos con el 92% de ocupación de camas UTI en Mendoza”, destacó Nadal.

Otra de los temas por los cuales fue consultada por la prensa, fue por la existencia de los casos detectados en Mendoza, que corresponden a la variante Manaos.

Nadal no afirmó que haya circulación de esta nueva “cepa” del virus Sars Cov-2 y dijo que han enviado recientemente muestras de casos provinciales de coronavirus confirmados al Malbrán, para que los analicen. “Tenemos que esperar a los resultados que hemos enviado”, aseguró de forma tajante la ministra.

La cepa de Manaos en Mendoza, está asociada a personas que vienen del exterior o donde se dan brotes, como en el caso de General Alvear.

“Para saber si hay circulación de la cepa Manaos en la provincia, tenemos que esperar esos resultados aleatorios que no están asociados a haber contraído riesgos sobre la variante. No obstante, en el país está circulando la variante Manaos, en AMBA circula y circula en otras provincias. Estamos esperando los resultados para la provincia, donde no hay evidencia de circulación comunitaria. Lo confirmaremos cuando tengamos los resultados. La pandemia se lleva adelante con ciencia y evidencia” resaltó la ministra.