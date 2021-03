Nace una inédita mesa de empleo y producción para Mendoza

Siete emblemáticos nucleamientos empresarios de la provincia tomaron la histórica decisión de unirse con dos objetivos claros que hoy necesita la provincia como parte de un país con serios problemas económicos.

De allí que la mesa de producción y empleo tomó forma por la contundente decisión de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza (ACOVI), la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), el Consejo Empresario Mendocino (CEM), la Unión Industrial de Mendoza (UIM), la Federación Económica de Mendoza (FEM) y la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM).

En el inédito espacio que conforman empresarios, ejecutivos, industriales, comerciantes y agricultores, hay fuertes convicciones de crear consensos para volver a dotar a la provincia del esplendor económico que supo lucir ante los ojos de todo el país.

En la presentación, los integrantes de la mesa expresaron que “esos consensos son absolutamente necesarios para superar diez años de postergación que tiene la provincia”.

Y aclararon que “en este espacio no hay ni oficialismo ni oposición, solo convicción de consensos”. Además, agregaron que “esos consensos deben ser para objetivos de largo plazo, en donde la provincia recupere más empleo y más empresas que inviertan en Mendoza”.

Durante la presentación se escucharon muchas voces empresarias que enviaron claros mensajes a la clase política gobernante, tanto en la provincia como en el país, avisando que la mesa mendocina se multiplica rápidamente en distintos puntos de la geografía nacional, como ya alcanzaron con acuerdos mendocinos y cordobeses.

Para el caso de Mendoza, le respondieron al gobernador Rodolfo Suarez sobre su pedido al Consejo Económico, Político, Social y Ambiental para que este se expida en forma perentoria si es necesario o no que la Legislatura abra el debate sobre una ley de reforma constitucional. Al respecto, los empresarios representados en el organismo expresaron “que no es un tema para analizar en la inmediatez”.

Los empresarios se mostraron probos a la hora de señalar que el flamante espacio ya tiene una agenda para aplicar esas políticas de estado que necesita la provincia. Que invertirán sus capitales que –aclararon, se consiguieron con mucho trabajo y por lo tanto son legítimos– para recuperar la inversión y las fuentes de trabajo que necesitan los mendocinos, como para fortalecer el rol del sector privado, “hoy tan postergado”, según las entidades que los nuclean.

Buscan recuperar diez años de postergación

El Ciudadano estuvo en el trascendental momento y entrevistó a uno de los protagonistas que tiene la Mesa de Producción y Empleo, el titular del Consejo Empresario Mendocino, Federico Pagano.

—¿Se alcanzó el objetivo de unir al empresariado mendocino?

—Sí, después de mucho tiempo de buscar un lugar de consenso, desde la actividad lo hemos logrado. Y aquí usted puede apreciar que todo el sector privado se encuentra representado para buscar puntos en común que nos permitan plantearle a Mendoza cuál es el futuro y los caminos que tenemos que seguir para que el sector privado crezca y básicamente generemos empleo.

—¿Se dan cuenta que llegan en un momento complicado en la vida del país y de la provincia?

—Nosotros vemos que lo que nos está pasando como sociedad es que hay mucha división, la misma división que existe también entre los empresarios y existe entre los sectores empresariales.

—¿Y entonces?

—Entonces, en un primer punto decidimos sacar la discusión sectorial del medio y preocuparnos por la provincia. Una Mendoza que necesita crecimiento de la actividad privada, porque necesita empleo genuino y de calidad. E inmediatamente preguntarnos qué podemos hacer nosotros como actores de la economía para que esto ocurra.

—¿Y qué se respondieron?

—Que debemos formar un frente común donde se van a plantear puntos, no muchos, pero sí los que consideramos trascendentales. Sobre ellos vamos a trabajar profesionalmente poniendo a disposición recursos tanto económicos como intelectuales para poder acercar a nuestros representantes proyectos concisos, dejar de estar en la oratoria y pasar a la acción”.

“En definitiva, el fondo de este grupo que hoy se muestra frente a la sociedad es plantear el camino, pero también buscar cuales son las direcciones para alcanzar ese objetivo”, explicó Pagano.

Un gran esfuerzo de acá a veinte años

—¿Se han planteado alcanzar un objetivo en lo inmediato?

—No, porque sabemos que va a ser un proceso de largo plazo. En Argentina estamos acostumbrados a vivir en muy corto plazo y es esta dinámica en la que nos pasamos apagando incendios la que nos muestra en estado permanente de acción, pero nunca mirando hacia adelante.

—¿Es como dejar de estar en la cola de la coyuntura?

—Precisamente, este entorno es para mirar hacia adelante, haciendo el esfuerzo de vernos de acá a 20 años, no de acá al próximo año o a cinco meses. Que no significa que no vamos a tratar la coyuntura, pero el foco de esto es el largo plazo.

—¿Esta señal inédita de los empresarios es solo mendocina?

—Estamos también buscando esta unión con el resto de la Argentina. Fíjese que la provincia de Córdoba ya tiene una mesa de producción que está conformada por el G6 más la mesa de enlace. Nosotros ya tomamos contacto con ellos y hemos acordado unirnos en este proyecto en forma conjunta.

“Es decir que la mesa de producción y empleo de Mendoza ya está unida con la mesa de producción de Córdoba como un frente más nacional. Lo ampliaremos en breve con otras provincias productivas para comenzar a discutir los temas nacionales, no solamente los provinciales”, anticipó Pagano.