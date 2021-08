Una lamentable noticia se apoderó de la tarde este martes. El comerciante Juan Carlos Córdoba herido el 24 de abril pasado murió en horas de la mañana en el Hospital Central según informaron fuentes policiales. El hombre se encontraba internado en el nosocomio desde ese entonces luego de haber resultado víctima de un hecho ilícito a mano armada en su local destinado a la venta y carga de matafuegos ubicado en calle Doctor Moreno de Las Heras.

La víctima de 72 años fue sorprendida por los delincuentes cuando abría su negocio y al resistirse al robo recibió un disparo en la cabeza. Finalmente, los ladrones terminaron huyendo, en un principio, sin llevarse ningún elemento.

Como consecuencia, Córdoba, sufrió una “herida en el cráneo con arma de fuego" que lo dejó en estado crítico. Según pudo indicar el personal médico, con el transcurso de los días, la víctima presentó ciertas mejorías de su lesión, pero inmediatamente contrajo un virus intrahospitalario (no fue COVID-19) que le provocó un cuadro de neumonía y fue su posterior causa de fallecimiento.

El deceso fue constatado por el Dr. Sebastián Rotondo, Matricula Profesional 1039.

Parte Oficial

Reseña: En la fecha, siendo aproximadamente las 15:00 hs, por intermedio del Auxiliar Damonte, efectivo policial destacado en la Guardia del Hospital Central, se toma conocimiento del deceso del ciudadano Córdoba. El mismo se encontraba internado en ese nosocomio desde el día 26/04 del corriente año tras haber resultado víctima de un hecho ilícito a mano armada en su “taller de matafuego” ubicado en su domicilio. En esa oportunidad DOS Individuos con sedas armas de fuego lo interceptan e intentan sustraerle pertenencias y valores, no logrando el cometido debido a la resistencia que el mismo opuso, pero no obstante ello los victimarios previos a darse a la fuga le efectúan disparos con las armas, lesionándolo:

"herida de arma de fuego en cráneo con orificio de entrada sin salida, en estado crítico".