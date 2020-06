Munives: “Se ha restablecido una relación empática entre la comunidad y la Policía”

Tras un aparente regreso progresivo a la normalidad, la situación en Mendoza volvió a complicarse y se debió retroceder en esa normalización. Uno de los actores fundamentales en los controles y la obediencia de las reglas pasa por la Policía, y ello motivó el diálogo con el comisario general Roberto Munives, titular de la fuerza en la provincia, quien afirmó en CNN Radio Mendoza que “la Policía es auxiliar de la Justicia, es decir, que todo está regido por los protocolos que fijó el decreto que firmó el gobernador, y que tomó vigencia nuevamente a partir de las cero horas de ayer”.

El comisario explicó que “hay algunas modificaciones en lo que hace al distanciamiento social, fundamentalmente que se volvió al tema de la exigencia por número de documento, los números mayores y los números menores, conforme a los distintos días, como ya lo veníamos practicando desde hace diez días, y lo demás es el control fundamentalmente del distanciamiento social y todas aquellas medidas de profilaxis, que hacen al tapabocas, y a la circulación, en virtud de la situación por el caso 98 y que es necesario tomar precauciones”.

En su balance, sobre esta sobrecarga de obligaciones que enfrenta la fuerza, destacó: “Agradezco que haya puesto en valor el trabajo del personal policial mendocino, que está comprometido con el combate frontal contra la pandemia, y a todas las exigencias y obligaciones, misiones propias de la fuerza”. Señaló: “Podemos llegar a decir con orgullo que no hemos tenido ningún caso dentro de la fuerza, más allá de que es la primera línea de contacto, tenemos a nuestros casi 7 mil policías operativos, que están desde un primer momento con un esfuerzo destacable. Han trabajado con una exigencia permanente desde hace casi 100 días, casi las 24 horas del día, y lo ha venido haciendo con un altísimo grado de profesionalismo”.

También tuvo conceptos elogiosos para la sociedad: “Hemos notado, en líneas generales, que la inmensa mayoría de los ciudadanos ha acatado con mucha responsabilidad el ceñirse a los lineamientos dados por salud y los distintos comités de crisis, y se viene cumpliendo bien. Lamentablemente hay algunas personas que no toman en cuenta esos protocolos y terminamos teniendo algunas novedades”.

Además, la situación parece haber puesto en valor una buena relación con la comunidad. Fue enfático Munives al decir: “Lo más importante es eso, la gente que lo toma con seriedad, y desde la fuerza notamos que se ha restablecido una relación empática entre la comunidad y la policía, que son parte de la sociedad, ha habido una excelente relación, un acatamiento, una relación de solidaridad y respeto, entre los controles y regulaciones, que a veces suele ser incómoda, pero tenemos una muy buena amabilidad por parte del público”.

Pero para la fuerza también han cambiado cosas con la cuarentena. El comisario lo destaca al afirmar: “Desde el 20 de marzo se viene haciendo un monitoreo un estudio sobre las conductas delictivas, y nos permite cambiar los paradigmas, para dejar de ser una Policía represiva y reactiva, esperábamos que sucediera algo para actuar, y hoy somos más una Policía proactiva preventiva”. Y lo aclara señalando: “Muchas de las figuras delictivas comunes, que hacen al pulso criminológico, a partir del 20 de marzo tuvieron un muy fuerte impacto de reducción”, y comparte cifras que marcan el brutal descenso en la cantidad de delitos, pero a su vez destaca: “Aparecen nuevas figuras, considerándolo desde el punto de vista criminológico muchas personas que están apegadas a las conductas delictivas, no es que porque apareció una pandemia pasan a ser buenas personas, los delitos virtuales se han incrementado en una forma considerable”.

Pero el dato saliente es que un delito del que no teníamos casos se transformó en el más habitual: “Aparece una nueva figura de la que no tengo registro en mi memoria, que es el quebrantamiento de la cuarentena, y lo que no teníamos como delito hace poco tiempo aparece como el más común. Recordemos que tenemos casi 6 mil personas imputadas por el artículo 205 del Código Penal argentino”.

La cuarentena ha cambiado hábitos, relaciones, costumbres, y también ha modificado el delito. La obligación de cuidarse no es solo por respeto a la convivencia, también al Código Penal.