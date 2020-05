La pandemia del coronavirus amargó a muchos a lo largo y ancho del país porque muchas personas debieron interrumpir sus actividades. Sin embargo, muchos intentaron buscarle la vuelta a todo el tiempo con el que se encontraron debido a la cuarentena y en este caso Miguel Miranda vivió una jornada muy emotiva desde su Lavalle natal.

El músico de 42 años recibió un mensaje nada menos que de Alberto Fernandez, presidente de la Nación, quien junto a la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, le obsequiarán una consola de sonido para que pueda seguir con su carrera musical y desplegar su música por todos lados.

Miguel Miranda: el músico mendocino que fue sorprendido por Alberto Fernández

Con una humildad enorme, Miguel Miranda nos regaló unos minutos de este viernes para comentarnos su historia y cómo fueron sus sensaciones cuando vio el video que el presidente publicó en sus redes sociales dando la noticia tan sorpresiva. Pero retrocederemos un poco en el tiempo para conocer la historia de este artista que con mucho trabajo, voluntad y empeño logró meterse en el mundo de la música.

"Con Anabel (Fernández Sagasti) no nos conocemos, yo le envié un mensaje por Messenger porque canto música tropical, romántica, tengo mi banda y mis proyectos. La estoy peleando mucho, hicimos mucho esfuerzo para comprar los instrumentos y entre tantas cosas que hago le envié un mensaje comentándole que necesitaba una consola de sonido" comenzó relatando el mendocino.

Lo que nunca imaginó es que Anabel Fernández Sagasti no solo leyó el mensaje sino que le respondió a las dos semanas. "Al principio creí que no era ella hasta que me convencí. Todo esto ocurrió antes de que comenzara la pandemia".

Al ser consultado por la funcionaria sobre las necesidades de la banda, Miranda le expresó que una consola de sonido era lo que más falta hacía y costaba conseguir por el costo.

"Cuando me contactó desde Olivos y me dijo que el presidente habían hablado de mi no lo podía creer. Ahí me comentó la decisión que tomaron ambos de regalarme lo que les había pedido y realmente fue muy loco, no lo podía creer" sostuvo el lavallino con la emoción a flor de piel.

El video de Alberto Fernández y Sagasti para Miguel Miranda

Durante la noche del jueves la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, compartió un video en su cuenta oficial de Twitter en donde se la veía a ella junto con el presidente, Alberto Fernández, con un mensaje para Miguel.

"Entre los dos nos hemos puesto de acuerdo para regalarte tu consola de sonido. Algún día vas a tener que mandarme una grabación de lo que haces. Se que hacés muchas cosas buenas por la gente y te doy las gracias de corazón" fueron las palabras del jefe de estado.

"Me agarró tan golpe y fue todo tan sorpresivo esto que no lo podía creer. Me dijeron que en estos días la consola iba a estar llegando y que no me hiciera problema. Estoy muy feliz y super contento realmente" nos dijo el padre de familia compuesta por su mujer, María Eugenia, sus hija Giuliana y Mía pero la alegría no quedó ahí ya que también nos adelantó que un bebé está en camino para aumentar la alegría.

Respecto a su reflexión sobre todo lo que está viviendo, Miguel manifestó que "siempre voy a agradecer a toda mi familia y a mis padres que me inculcaron la música. Todo esto es un abrazo al alma y al corazón, es un abrazo al esfuerzo, Dios tiene mucho que ver con esto porque soy muy creyente y estoy muy feliz".