Mendoza vuelve al papel: marcha con el expediente digital

La ilusión que había provocado en una vasta porción de la población de la provincia cuyana la Suprema Corte de Justicia, cuando se anunció el inicio del expediente digital, se esfumó, al menos hasta el 2022.

Es que con el pedido del Colegio de Abogados de Mendoza, que solicitó la suspensión del sistema Iurix Online por 6 meses, se volvió con la iniciativa del expediente electrónico a foja cero.

Esto ya había sido advertido en El Ciudadano el 7 de agosto cuando la abogada mendocina, Carolina Jacky, puso en evidencia la falta de operatividad del sistema por el reclamó, puntualmente, por las víctimas que buscan la contención de la Justicia de Familia. Poniendo énfasis en los casos de violencia de género que se tramitan en ese fuero provincial.

Ahora, luego de la promesa de que todo iba a estar encaminado en el sentido de la modernidad, habrá que esperar hasta el próximo año hasta que se resuelvan los inconvenientes que abonaron la vuelta al expediente de papel como una forma exclusiva de buscar justicia.

“Al que le quepa el sayo que se lo ponga”, sentenció Jacky luego de haberse conocido el pedido del Colegio de Abogados local. Y continuó: “El Gobernador de Mendoza fue advertido del posible colapso de la Justicia dos días antes de que se decretara la cuarentena por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.

Reveló que “en esa oportunidad, en su despacho, se le hizo saber de la necesidad de realizar una fuerte inversión en Justicia.

También se dijo que era imposible terminar con el papel como lo prometió el Presidente de la Corte, el doctor Dalmiro Garay (foto) al inicio del año judicial”.

“Sin escuchar a todas las partes, a todas las partes, se siguió adelante. Los obsecuentes de siempre y los amigos del poder acompañaron este desastre, y también son responsables. No obstante todas las advertencias y los ofrecimientos de ayuda, siguieron adelante, tanto autoridades como los consultados por ellas”, apuntó.

Jacky comparó y concluyó que “se les dijo que iban a chocar la Ferrari. Es importante digitalizar los expedientes. Es importante informatizar la justicia. Y desde el lugar de quienes bregan por los avances tecnológicos, este fracaso de la actual gestión de la Corte como de quienes acompañaron complacientemente este proceso tiene que llevar a la reflexión”.

“Como las autoridades solo consultan y escuchan a los que les dicen si, si, ahora estamos como estamos. Se advirtió que iban a chocar la Ferrari, no solo la chocaron, sino que no saben como arreglarla. El problema más grave es que siguen sin consultar, sin escuchar todas las voces. Esto no demuestra capacidad, todo lo contrario, pero es bueno saber en manos de quien está la Justicia”, lamentó.

El Poder Judicial es parte del Gobierno de Mendoza. El mismo Colegio de Abogados señaló los daños y perjuicios que se han producido en el Fuero de Familia.

“El Gobierno deberá pagar por estos daños, es Violencia institucional. También habría que preguntarse porque recién hoy el Colegio sale públicamente a enfrentar a la Corte. ¿Porque, con anterioridad, su participación en este proceso fue tan complaciente?”, cuestionó la abogada especialista en violencia de género.

Y cerró: “Hace meses que se viene advirtiendo sobre las fallas del sistema, sobre la falta de capacitación de los dos lados del mostrador. Tampoco se ha señalado la necesidad de equipamiento y modernización para ambos lados del mostrador.

El nivel de incapacidad para realizar este cambio sorprende. Hoy debemos decir que la revolución ha fracasado o está al borde del fracaso”.