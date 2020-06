El camionero con coronavirus se contagió en La Matanza: este es su estado de salud

En la noche del lunes, conocíamos de forma oficial en la provincia de Mendoza, que había un nuevo caso de coronavirus positivo.

En esta ocasión, desde el Gobierno anunciaron que era un transportista de 38 años de edad, que había estado en una zona de circulación viral sostenida (Buenos Aires) y que este al presentar síntomas, activó el protocolo pertinente y luego se confirmó que efectivamente tenía coronavirus, siendo derivado para su atención al hospital Lencinas.

Este martes el director de ese nosocomio, Marcelo Barcenilla, dio algunos detalles en diálogo con los medios de comunicación, sobre el estado de salud general del camionero con coronavirus.

“El estado general del paciente es bueno. Previo al ingreso, tuvo 38° de fiebre. No presenta ninguna otra sintomatología. Es una persona joven, no tiene ninguna enfermedad de base. El nexo epidemiológico fue su tránsito por Buenos Aires, concretamente por La Matanza. Según él, no ha mantenido contacto con nadie pero el nexo es ese”, declaró Barcenilla.

“Los únicos contactos que ha tenido el paciente son la esposa y el hijo, que están aislados. Ante la presencia de sintomatología se los estudiará. Están asintomáticos ambos, con buen estado general. El paciente ha sido muy consciente y apenas sintió síntomas acudió al servicio y fue internado” detalló el especialista.

“En el Lencinas tenemos cuatro pacientes positivos y actualmente uno en estudio. Se han estudiado varios casos y muchos han dado negativos” agregó el médico.

El director del hospital Lencinas, declaro además que el estado de salud de los otros tres internados por coronavirus -en ese nosocomio- es bueno. Y que se sigue la evolución de los mismos hasta que la carga viral desaparezca, por eso esta semana se los va a re-hisopar. “El ciclo es un estudio que dura entre 10 y 14 días” aclaró.

“Nosotros tenemos un equipo de salud mental, donde contamos con psiquiatras y psicólogos donde hacen apoyo a los pacientes. Porque están alejados de sus padres, sus parejas, encerrados en una habitación sin contacto con nadie. Es un cambio en el hábito de la persona y su parte psicológica” detalló el director del Lencinas.

En torno a las unidades de terapia intensiva destinadas a los casos más graves de personas con coronavirus, el profesional de la salud, aclaró que en ese nosocomio, tratan singularidades de mediana complejidad. En caso de que la persona requiera respirador se la deriva a los hospitales: Central, Perrupato, Paroissien o Lagomaggiore.

“Los pacientes internados, más allá de que sean leves, pocas veces han hecho neumonías. Solo un paciente mayor tuvimos que derivar al Central para evitar que se complicara”, dijo Barcenilla.

El DISPO: la nueva etapa en Mendoza

En torno a la nueva fase en la que ingresó la provincia de Mendoza, de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO), Marcelo Barcenilla consideró que “en líneas generales el mendocino ha entendido y ha sido consciente durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Ha sido responsable, inclusive cuando se abrieron actividades como correr, salir a comer y el comercio. La gente ha respetado las salidas, el DNI, el tapabocas y demás. Lo importante es que no hay circulación viral. Creo que el mendocino ha acatado las normas, muy responsablemente”.

A su vez el cabecilla del hospital Lencinas, aclaró que “mientras no haya circulación viral sostenida y no tengamos focos (de contagio), va a continuar todo tranquilo, pero hay que extremar medidas y la gente debe seguir a conciencia las pautas que hemos dado. Mientras no haya más casos positivos deberíamos andar bien”.