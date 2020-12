Mendoza busca potenciar la enseñanza de ajedrez en las escuelas

La educación puede ser mucho más atrapante cuando se encara de forma lúdica. El ajedrez, es un juego de antaño que no solo cautiva a sus practicantes sino que trae diversos beneficios para la salud mental de quienes lo juegan.

El tablero con fichas blancas y negras, potencia la memoria, facilita la concentración, mejora la creatividad y el cociente intelectual, hasta incluso enseña a planificar y a hacer previsiones, cuestión vital para saber desenvolverse en la vida cuando no estamos frente las casillas blanquinegras.

En Mendoza, se busca potenciar la práctica de este juego en chicos y chicas en edad escolar, por eso en la Comisión de Educación de la Cámara Alta, se está evaluando una propuesta que tiene como objetivo la creación en el ámbito de la Dirección General de Escuelas (DGE), del programa ‘Ajedrez en tu escuela’.

La iniciativa busca plasmar y generar los medios para articular la enseñanza de ajedrez en escuelas primarias y secundarias de Mendoza.

‘Ajedrez en tu escuela’ fue presentado por la senadora radical Natacha Eisenchlas. Quien a El Ciudadano, le explicó todo lo consistente a esta iniciativa que busca que el juego sea enseñado como materia optativa dentro del Programa Provincial de Jornada Extendida.

Eisenchlas, detalló que el proyecto original fue presentado en 2019 por el docente Nicolás Marengo junto a las senadoras Mariana Caroglio y Daniela García pero no consiguió el tratamiento legislativo necesario. Por eso en este 2020, la iniciativa fue retomada por la senadora Eisenchlas y Salas, en conjunto con miembros de la DGE para hacerle algunas modificaciones, “para que saliera más rápido y no implicara el paso por demasiadas comisiones que hiciera esto más lento”, aclaró la funcionaria.

“Hay que sacarle ese tinte "elitista" que tiene (el ajedrez) y que el Estado lo democratice”, opinó Natacha Eisenchlas

“Nosotros queremos puntualizar la importancia que tiene el ajedrez en el desarrollo de muchas áreas del cerebro que facilitan el aprendizaje de los niños y niñas, no solamente del juego sino también de materias curriculares o no, ya que a través de la práctica -del juego- adquieren actitudes y habilidades, con la estimulación de zonas del cerebro que el ajedrez activa”, contó Natacha Eisenchlas.

“El ajedrez se enseña en los colegios pero no como materia dentro de la jornada extendida”, explicó la senadora y remarcó que “por eso es importante que esto se convierta en ley, ya que le da un estatuto mucho más relevante a la enseñanza del ajedrez”.

“Imaginamos un 2021 con los niños aprendiendo a jugar al ajedrez. Ya los hay pero necesitamos que los haya más”, enfatizó la senadora de la UCR y agregó, “por supuesto que la DGE tiene que proveer de los insumos (tableros, fichas, manuales, etc) pero también es importante decir que ya hay muchos municipios trabajando con la DGE de forma conjunta para impartir la enseñanza de esta disciplina y donde cada uno de estos, pone parte de los insumos y el otro complementa, para que se pueda enseñar en establecimientos públicos” dijo Eisenchlas a El Ciudadano.

“Uno de los artículos en el proyecto propuesto busca incentivar que se celebren los convenios necesarios entre la DGE y municipios para ampliar esta práctica”, aclaró la legisladora.

El proyecto obtuvo días atrás, despacho favorable en la Comisión de Educación del Senado y tuvo el apoyo de todas las fuerzas políticas por lo que en este caso puntual, la famosa “grieta” quedó de lado.

El Ciudadano, le consultó a la senadora mendocina si vio la serie Gambito de Dama, -disponible en Netflix- que alcanzó un gran éxito y que tiene a la práctica de ajedrez en el centro de la trama; Eisenchlas contó que es fan de la series y que esa en particular, es una “asignatura pendiente”.

Programa de ajedrez educativo

“El Programa de ajedrez educativo existe a nivel nacional, más allá de que hace dos o tres años que no hay referentes en el país, no se ha nombrado a alguien pero existe y en cada provincia hay un coordinador”, explicó a El Ciudadano, el titular del programa en Mendoza, Nicolás Marengo quien es docente de ajedrez vinculado a la DGE.

“Desde el 2017, mi misión encomendada es difundir el ajedrez educativo y en ese marco se hace todo lo posible: capacitaciones online, torneos, cursos”, resaltó Marengo que admitió “está peleando por la aprobación de este proyecto, originalmente con una idea más ambiciosa, en el donde el gobierno provincial te financie el programa en 200 o 300 escuelas”.

En cuanto a las capacitaciones, el dicente explicó que “a mediados de año se inscribieron 400 personas, alumnos de primaria y secundaria y yo mismo estuve dando esos cursos. Ahora hicimos una segunda convocatoria que tiene la misma cantidad de inscriptos pero esta vez no solo para alumnos, sino también para docentes y padres”, detalló.

“Hay 80, 90 docentes inscriptos a quienes estamos capacitando y la idea es seguirlos formando en la didáctica del ajedrez porque a muchos de ellos les interesa y buscan transmitir las enseñanzas de este juego en sus aulas”, aclaró Nicolás Marengo.

“Es un programa unipersonal, yo no tengo gente a cargo, este año prácticamente hemos tenido “presupuesto cero”, esta es la realidad. Se trabaja con mucha soledad, hay una persona administrativa que mí me ayuda pero hoy por hoy, el programa no tiene el apoyo que se merece”, evaluó el maestro de ajedrez.

“En los principales países de Occidente se enseña ajedrez en las escuelas. En Oriente se enseña menos, porque se da el ‘Go’, que es otro juego extraordinario. Hay que dividir las capacidades cognitivas y las psicosociales, donde el ajedrez es movilizador de relaciones, amistades, enseña a aceptar triunfos y derrotas, indagar sobre las propias limitaciones, el respeto de las reglas establecidas, entre otras”. En cuanto a las capacidades cognitivas, Marengo opinó que “se trabajan muchísimo los hábitos de razonamiento, precisos y ordenados, el pensamiento deductivo, memoria, capacidad analítica profunda. Es realmente muy completo”, concluyó.