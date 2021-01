Mendoza busca evitar el toque de queda sanitario propuesto por la Nación

En el mediodía de este miércoles, el presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión virtual con los gobernadores de todo el país en donde se trabajó sobre medidas para frenar los contagios por coronavirus.

Una de las alternativas que propuso el jefe de estado fue el toque de queda sanitario entre las 23 y las 6 de la mañana. Esta iniciativa es más que conocida para la provincia de Mendoza teniendo en cuenta que hasta el pasado 16 de diciembre regía la alerta sanitaria y no se podía circular en esa franja horaria.

De esta manera, la idea del Ejecutivo nacional es controlar la circulación y así evitar que los casos de COVID-19 sigan creciendo. Ya hay algunas provincias como Chaco, Formosa, La Pampa y municipios de Buenos Aires y Santa Fe en donde decidieron limitar el flujo de gente teniendo en cuenta los últimos reportes del Ministerio de Salud.

En la reunión, que se llevó a cabo en la Residencia de Olivos, estuvo el presidente de la Nación junto a los ministros de Salud, Ginés González García, y de Interior, Eduardo de Pedro; y la secretaria de Acceso a la Salud; Carla Vizzotti.

También participó del encuentro el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien confirmó que contrajo el virus este martes y gobernadores de diferentes provincias del país.

Qué pasará con Mendoza

Respecto a la situación de Mendoza, el gobernador Rodolfo Suarez manifestó que “a partir de ahora monitoreamos día a día qué ocurrió con las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En principio no estamos teniendo los picos que existen en la Nación. Si vemos que estos números se comienzan a mover, comenzaremos a entrar y a salir con distintas actividades”.

Es que el mandatario provincial es consciente de que la provincia no atraviesa una situación delicada como el resto del territorio argentino y de hecho le expuso al equipo de Fernández la situación de camas UTI, que se encuentran en un 35% por lo que no justificaría como necesario aplicar un toque de queda. El petitorio tiene que ver con que la medida no sea igual para todas las jurisdicciones por igual sino que se respete la situación pandémica de cada zona.

Las propuestas de la reunión

Limitar nocturnidad, acotar viajes al exterior, exigir test PCR en el momento que alguien llega a cualquier provincia (aéreos). Sobre todo a destinos donde hay mayor número de casos.

Que los gobernadores tengan margen de aplicación en cada uno de sus distritos para la limitación a la circulación nocturna transitoria.

Acotar a 10 el número de personas en reuniones.

Restringir nuevamente el uso de transporte público a trabajadores esenciales.

Es indispensable: No parar la economía, no frustrar vacaciones ni la actividad en lugares turísticos.