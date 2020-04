Mendocino en cuarentena: "No sabemos quién está a cargo"

Son cerca 60 los mendocinos quienes están alojados en un hotel céntrico haciendo la cuarentena por haber llegado desde Chile el último fin de semana.

Es el caso de Francisco Smovir, un joven que reclama saber qué protocolo sanitario seguir, "para saber que hacer con las sábanas, los toallones y la ropa que tenemos". "Que nos vengan a decir cómo vamos a llevar adelante esta situación"

"Han colocado a la gente grande compartiendo las mismas habitaciones y son muchos, eso es jodido porque pueden tener las defensas bajas y tienen contacto con las mismas maletas con las que viajaron", se mostró preocupado.

En diálogo con El Ciudadano, Francisco cuenta que no tuvieron contacto con ninguna autoridad que esté a cargo del operativo por lo que se sienten a la deriva.

"El sábado 4 de abril viajamos a Mendoza desde Santiago de Chile, el viaje fue muy largo. Hicimos aduana de manera correcta con el aislamiento de 2 metros, luego llegamos a la terminal de Mendoza el domingo a la 1 de la mañana del domingo y estuvimos una hora sin podernos bajar", relata.

Una vez arribados a la Ciudad de Mendoza, el contingente fue informado que no podrían tener contacto con sus familiares y que iban a quedar alojados por 14 días en un hotel del centro (tal como dispone el protocolo sanitario dispuesto por el Gobierno de la provincia).

"Una vez en el hotel, recién nos vinieron a tomar la fiebre el lunes y nadie nos dio información. No sabemos quien está a cargo de la situación", reclamó Francisco.

Relata que no tienen contacto con sus familiares y no pueden acceder a elementos de limpieza básicos ni a ropa, "desde el hotel no nos dejan usar la lavandina por las manchas que podemos hacer".

"Podemos estar 14 días acá, pero estamos conviviendo con las maletas y la ropa con las que viajamos. No tenemos una buena ventilación en las habitaciones, porque las ventanas tienen un tope".

"Estamos esperando respuestas de alguien que nos diga que va a pasar", es el pedido en concreto que hace Francisco.

Pedido en redes

El martes a la noche se dio una situación de máxima tensión cuando una de las chicas que está en cuarentena en ese lugar tuvo un episodio de dolor por la infección en una de sus muelas, "entró en estado de inconsciencia y su compañera de habitación, en pánico".

Francisco cuenta que pidió inmediata ayuda por el grupo de Whatsapp, que se creó con todos las personas que están aislados en el lugar, pero que nadie salió de sus habitaciones. "Me puse el barbijo y los guantes y salí a socorrerlas. Pedimos una ambulancia y no había; incluso la Policía no quería subir".

Por suerte la chica fue asistida al otro día y ya se encuentra mejor de salud.

"Publicamos un video en redes y escribimos una carta para que se conozca lo que nos está pasando", indicó. El posteo fue compartido por miles de usuarios.