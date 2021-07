Mejoraron la oferta económica para Portezuelo del Viento

El consorcio Malal-Hue UTE presentó la mejora de oferta de la Licitación Pública Internacional Nº 98, para la construcción del Aprovechamiento Hídrico Multipropósito. La nueva oferta es 22,61% inferior a la propuesta inicial.

El ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró, participó en el acto de apertura de mejora de ofertas para la obra Portezuelo del Viento. Luego, en diálogo con FM 91.7, señaló los beneficios de la nueva oferta: “Esta mejora responde a una solicitud que hicimos desde el Estado provincial. Al tener un grupo empresario, formulando una sola oferta, se solicitó una mejora de la misma por haber sido la única”, agregando que se decidió “utilizar el requerimiento y el derecho a pedirle que hiciera una mejora, y la unión de empresas respondió con una mejora”.

En número de la mejora, llama la atención, por lo elevado, superando ampliamente el 20%. Con respecto a esto, el funcionario aseguró: “La mejora de oferta, justamente siempre se pide, porque se considera desde el análisis técnico, sobre todo, de cualquier obra civil. Es una obra multipropósito, con cinco grandes disciplinas que la componen. Entonces, tomarse el tiempo de revisar los análisis, tratar de lograr el cumplimiento del pliego con una eficiencia distinta en sus recursos”.

Isgró resaltó: “La validez de esta oferta y que sea viable, lo vamos a saber todos en un tiempo, después de que la comisión evaluadora de ofertas –que es quien está llevando adelante el proceso administrativo de la licitación de Portezuelo del Viento–, pueda estudiarla y ver si es viable o no”.

Recordemos que los fondos que están llegando trimestralmente son de la provincia de Mendoza, producto de un acuerdo que se hizo hace muchos años por un juicio que la provincia tenía con el Estado nacional por no haber sido beneficiada, en aquellos momentos, con la Ley de Promoción Industrial. “El acuerdo fue que la Nación hacía la devolución de un monto de US$ 1.023 millones, en tanto se invirtiera en una obra. Al día de la fecha, nosotros tenemos en el fideicomiso para construir la obra US$ 215 millones, a cuenta de esos US$ 1.023 que la Nación viene pagando en forma consecutiva y ordenada hasta el momento”, agregó el ministro.

Esa serie de pagos concluye a fines de 2024, pero “con lo que hay, ahora estaríamos en condiciones de empezar la obra, en tanto la comisión evaluadora se proclame”, destacó Isgró, agregando: “Son estudios muy complejos, pero, como expresión de deseo, quisiéramos que la obra pueda comenzar, cuanto antes, por lo que implica muchos empleos que genera”.

Finalmente, destacó: “El impacto que tiene en lo económico al construirla, y una vez que esté lista, el trabajo que genera. Es realmente histórico para nuestra provincia”.

De esta manera, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas de Portezuelo del Viento procederá al análisis de la nueva propuesta presentada por el consorcio. Cabe recordar que, en marzo de este año, la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por la empresa china Sinohydro Corporation junto a las firmas locales IMPSA, CEOSA y Obras Andinas presentaron distintas propuestas económicas.

Los costos calculados por la UTE Malal-Hue son la última etapa del proceso de licitación y el paso anterior a la adjudicación definitiva de la obra.

Los desembolsos de la obra

Mientras tanto, el Gobierno espera que el 28 de julio, la Nación realice el tercer desembolso del año de US$ 46.319.402. Hasta el momento, la Provincia acumula US$ 215.361.862, de un total de US$ 1.023.362.922, que le corresponde legítimamente recibir a Mendoza, en pagos trimestrales, hasta octubre de 2024.

De acuerdo con el convenio firmado entre la Nación y Provincia a mediados de 2019, estos fondos poseen una cláusula que les otorga seguridad jurídica, es decir, que quedarán depositados en un fideicomiso que solo podrá utilizarse para la construcción de la presa hidroeléctrica.