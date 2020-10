Las flexibilizaciones de diversa índole en la provincia de Mendoza, siguen sin incluir a los propietarios de las canchas de fútbol y la tensión se acrecienta notablemente por un reciente hecho.

Desde la Agrupación Canchas Unidas de Mendoza hicieron público un comunicado en el cual informan que el próximo 15 de octubre, abrirán todos los predios de práctica y juego de fútbol 5, haciendo caso omiso a la normativa provincial que prohíbe dicha actividad por la pandemia que tiñe al mundo, a la Argentina y a Mendoza.

“Queremos expresar nuestra calamitosa situación económica después de 200 días (más de 6 meses) sin trabajar, debido a la situación de público conocimiento”, se resalta en el comienzo del mensaje.

“Comprendemos que el virus existe y que toda la sociedad debe cuidarse para que el sistema de salud pueda responder pero también somos conscientes que la realidad es otra”, explicaron.

“Nuestra situación económica es deplorable, después de todo este tiempo que no nos ingresó ni un peso, ya no tenemos ahorros ni a quien pedirle dinero para mantener a nuestras familias y empleados” detallaron desde Canchas Unidas Mendoza.

“Probablemente el Gobierno de Mendoza está confundido y cree que somos millonarios, ya que así lo expresó el Gobernador en alguna entrevista”, indican en un fragmento del comunicado luego de resaltar que ellos como sector no han tenido acceso a subsidios, ni préstamos a tasas flexibles, “como sí sucedió en otras provincias”.

Explicando diversas razones de porque han decidido abrir el 15 de octubre, el mensaje que enfatiza que “el Gobierno nos está perjudicando más de lo que nos está protegiendo: nos están quitando el derecho al trabajo digno yendo en contra de la Constitución Nacional de nuestro país".

La carta completa:

Las dificultades para la autorización: ¿qué dicen desde el Gobierno?

El Subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, opinó a principios de esta semana en diálogo con El Interactivo, que "lo que hay que blanquear y ser honestos es que no hay forma de hacer el fulbito en cancha de fútbol 5 si no hay contacto. Hubo una alternativa, la del metegol humano y la verdad que fracasó porque es imposible y yo prefiero ser honesto y blanquear la situación. Mientras tengamos esta obligatoriedad de distanciamiento, que es en la fase que está la provincia, es difícil habilitar no solamente el fútbol 5 sino cualquier actividad en la que haya contacto”.

“Lo estamos analizando (al regreso del fútbol 5) y atendemos a los propietarios de las canchas que están muy enojados y hartos y la verdad que tienen razón, los entendemos pero estamos limitados por ese sistema de distanciamiento”, describió Chiapetta

“Ojalá pronto, sin prometer cuando, podamos resolverlo. Son 110 complejos en toda la provincia que están en el peor de los momentos porque nunca pudieron arrancar y ellos viven de estas canchas”, cerró el funcionario de Deportes de la provincia.