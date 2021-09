Mauricio Badaloni: “Es el momento de hacerse cargo e involucrarse”

Mauricio Badaloni es un reconocido empresario mendocino que decidió dar el salto a la arena política. Es precandidato a diputado provincial por la lista Mendoza Ya, que encabeza el también empresario Rodolfo Vargas Arizu, y que en las PASO del próximo 12 de septiembre dirimirá internas dentro del Frente Cambia Mendoza.

Llegó al encuentro con El Ciudadano cargado de propuestas y ganas de contar por qué decidió involucrarse en la política cuando le resultaba mucho más cómodo seguir dedicándose a la actividad privada.

“Lo importante de este espacio es que se ha ido construyendo año tras año, de venir trabajando dentro de las instituciones de Mendoza. Cuando ves que vas aproximándote a la política para visibilizar los temas, resulta que por un motivo u otro siempre hay algo que nos vuelve a foja cero”, comenzó diciendo el empresario.

Luego continuó argumentado: “Es por eso que nosotros entendemos que éste es un momento en el que nos tenemos que hacer cargo e involucrarnos. Tenemos que ser muchos. Debemos apelar al sentido común de la sociedad para que se dé cuenta que necesitamos candidatos distintos”.

“Observamos con mucha claridad que la economía no ha sido un tema relevante, de una manera vital, porque en la provincia hace 13 años que el empleo formal privado no crece. La ausencia de políticas de Estado de mediano y largo plazo hace que no se solucionen estos problemas”, sostuvo Badaloni.

Otro de los aspectos que el precandidato a diputado provincial marcó es “la falta de diversidad de sectores en la Legislatura”. Adujo que “si vemos cómo funcionan los parlamentos europeos, la discusión pasa por distintos referentes que hacen a la sociedad. Acá prácticamente todos los cargos están ocupados por los principales partidos”.

Consultado por lo que piensa llevar a cabo en la labor legislativa en caso de resultar electo, respondió: “Necesitamos un espacio en el que los mendocinos tengamos representación ciudadana de nosotros mismos. Este espacio lo que reivindica y representa es al ‘menduco’ tradicional”.

También destacó que hay muchos “que están muy enojados con la forma en que votamos. Nuestra ley electoral hace que se sufrague como en la década del 50´. No puede ser que en un contexto de pandemia tengamos que ir todos a los colegios, pegar el sobre con la lengua y hacer todo un proceso muy primitivo cuando tenemos herramientas para que eso sea distinto”.

“La 503 B (haciendo alusión a la lista que integra) simboliza a ciudadanos independientes que dijimos basta. Que estamos hartos de los impuestos y queremos ir por este camino. Nosotros necesitamos que las cosas sucedan y pasen. La política no, no necesariamente”, enfatizó.

Quiénes lo acompañan

“Los principales referentes son Rodolfo Vargas Arizu (precandidato a senador nacional), Josefina Canale (precandidata a diputada nacional) y Julio Totero, precandidato a diputado nacional, que son también referentes de los sectores productivos de la provincia. Además, Laura Pascualetti, que trabaja en una bodega”, detalló Badaloni.

Ante la consulta de por qué el electorado debería optar por ellos, el empresario respondió: “Creemos que lo que tiene que hacer el ciudadano mendocino es darse cuenta que tiene que ir a buscar el cambio, que no va a venir por una cara o un grupo de personas. En lo que nos equivocamos como sociedad es en seguir eligiendo siempre a los mismos”.

Luego continuó diciendo: “Esto que estamos haciendo nosotros es un ejemplo. Poner la cara, embarrarnos, valorar lo que estamos perdiendo... No necesariamente es dinero, sino –fundamentalmente– perder nuestras amistades, círculos de cercanía, tiempo con nuestros hijos, con nuestros nietos. Me moviliza la posibilidad de que mis hijas se quieran ir a otro país en un futuro. Le digo al elector que si le pasan cosas parecidas, que nos elija”.